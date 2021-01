Gerry Marsden s’est retiré des projecteurs en 2016 après des années de lutte pour sa santé.

Le chanteur de Gerry And The Pacemakers est décédé des suites d’une infection cardiaque à peine quatre ans plus tard.

Gerry a raccroché sa guitare après près de 60 ans de tournée avec Gerry And The Pacemakers.

Au fil des années, il avait hâte de passer plus de temps avec sa famille – principalement sa femme Pauline et leurs deux filles Yvette et Vicky.

En 2016, il vivait la majeure partie de sa vie en Espagne avec sa famille.







(Image: Redferns)



Dans les coulisses, le hitmaker de Vous ne marcherez jamais seul a lutté contre des problèmes de santé et il a eu une série d’opérations sur son cœur.

En 2003, Gerry a subi un triple pontage cardiaque à Liverpool.

Il a subi sa deuxième opération cardiaque en 2016.







(Image: Colin Lane / Liverpool Echo)



I Like You Chart-Topper s’est ouvert sur le choix de vie ou de mort auquel il a été confronté en 2003.

Gerry a révélé qu’il devait choisir entre subir une opération cardiaque ou mourir.

Il a déclaré au Mirror en 2003: « Je n’oublierai jamais le choix difficile auquel j’ai fait face en 2003. Fondamentalement, si je n’avais pas de pontage cardiaque, je mourrais.







(Image: Redferns)



«Si j’avais l’opportunité, il y avait encore un risque, mais j’ai de bonnes chances de réussir.

« C’est inquiétant quand on vous dit ce genre de nouvelles, mais en réalité, il n’y a pas de choix à faire – vous devez y aller. »

La légende est devenue célèbre en tant que leader du groupe Merseybeat des années 1960, Gerry and the Pacemakers.

L’icône de la pop des années 60, Gerry, était surtout connu pour le tube Vous ne marcherez jamais seul, mais ils ont eu une série de succès énormes et étaient l’un des plus grands groupes de leur génération.

Leurs chansons à succès comprenaient Ferry Cross The Mersey, I’ll Be There, How Do You Do It? et j’aime ça.

On se souvient d’eux pour avoir été le tout premier acte à atteindre le numéro un des charts britanniques avec leurs trois premiers single.