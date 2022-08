Raison de la machine à couper les pailles derrière les bras puissants de l’haltérophile Harjinder Kaur

Travailler sur une machine à couper les pailles utilisée pour hacher la paille pour le fourrage du bétail a aidé Harjinder Kaur à développer des bras forts, a déclaré l’haltérophile médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth.

Harjinder a remporté la médaille de bronze chez les femmes de 71 kg après un point culminant dramatique à Birmingham lundi.

La chance était du côté de Harjinder puisqu’elle était assurée de monter sur le podium après que la favorite nigériane pour la médaille d’or Joy Eze ait été éliminée après trois tentatives infructueuses dans la catégorie épaulé-jeté.

“J’avais l’habitude de travailler avec mon père à la maison et sur le terrain et c’est pourquoi mes bras sont restés forts”, a-t-elle déclaré mardi à PTI par téléphone depuis Birmingham.

Le frère aîné de Kaur, Pritpal Singh, a déclaré qu’elle avait l’habitude d’aider son père agriculteur dans les champs agricoles et que cela la rendait également forte.

Originaire du village de Mehsa dans la région de Nabha à Patiala, Kaur a déclaré qu’elle était pleinement confiante de remporter une médaille CWG.

“Il ne m’est jamais venu à l’esprit que je ne remporterai pas la médaille”, a déclaré Harjinder.

L’haltérophilie n’était pas son premier choix car elle a d’abord commencé le kabaddi.

Elle n’a commencé l’haltérophilie qu’en 2016 et a été attirée par ce sport alors qu’elle étudiait à l’Université Punjabi de Patiala.

« Au début, je ne connaissais pas grand-chose à l’haltérophilie. Je n’ai jamais entendu parler d’haltérophilie ni au village ni en ville. Mais quand je suis allé à l’Université du Punjabi, l’entraîneur Paramjit Sharma m’a motivé à faire de l’haltérophilie », a déclaré Harjinder.

Harjinder est la plus jeune de trois frères et sœurs et a obtenu son diplôme du Modi College à Patiala.

