Raisi d’Iran et MBS d’Arabie saoudite discutent de la guerre entre Israël et le Hamas | Conflit israélo-palestinien Actualités

Deux dirigeants ont eu leur premier appel téléphonique depuis que Téhéran et Riyad ont rétabli leurs relations dans le cadre d’un accord négocié par la Chine en mars.

Le président iranien Ebrahim Raisi et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS) ont parlé au téléphone de la guerre entre Israël et le Hamas, lors de leur premier appel depuis que Téhéran et Riyad ont rétabli leurs relations.

Les deux dirigeants ont discuté mercredi de « la nécessité de mettre fin aux crimes de guerre contre la Palestine », a déclaré sur X le conseiller aux affaires politiques du président iranien, Mohammad Jamshidi.

« L’unité islamique a été soulignée et tous deux pensaient que les crimes du régime et le feu vert des États-Unis provoqueraient une insécurité destructrice pour le régime et ses partisans. »

L’agence de presse d’État saoudienne SPA a déclaré que MBS avait souligné la « nécessité d’adhérer aux principes du droit international humanitaire et exprimé sa profonde préoccupation face à la situation humanitaire désastreuse à Gaza et à son impact sur les civils ».

Le prince héritier saoudien a également déclaré que le royaume déployait « un maximum d’efforts pour s’engager avec toutes les parties internationales et régionales afin de mettre un terme à l’escalade en cours », a indiqué la SPA.

Les entretiens entre les deux dirigeants ont eu lieu alors qu’Israël menait des raids aériens sur Gaza pour la quatrième journée consécutive, suite à l’attaque sur plusieurs fronts du Hamas en Israël ce week-end.

Jusqu’à présent, plus de 1 200 Palestiniens à Gaza et 1 300 personnes en Israël ont été tués dans les violences, selon les responsables palestiniens et israéliens.

L’Arabie saoudite et l’Iran ont repris leurs relations en mars dans le cadre d’un accord négocié par la Chine qui a mis un terme à sept années d’hostilité entre les parties.

Riyad a rompu ses liens avec Téhéran en 2016 après que des manifestants ont envahi les postes diplomatiques saoudiens en Iran, à la suite de l’exécution par l’Arabie saoudite d’un éminent universitaire chiite.