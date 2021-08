Raisi a prêté serment en tant que nouveau président iranien et exige la levée des sanctions américaines au milieu des tensions persistantes avec l’Occident

Raisi a pris ses fonctions jeudi après avoir reçu mardi l’approbation du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. Après avoir prêté serment, le nouveau président a appelé à la fin des embargos américains, affirmant que « Le peuple iranien s’attend à ce que le nouveau gouvernement améliore ses moyens de subsistance… Toutes les sanctions américaines illégales contre la nation iranienne doivent être levées.

En plus d’avoir demandé à Washington de lever ses sanctions, Raisi a promis de renforcer les liens avec les voisins de l’Iran, ainsi que d’améliorer le niveau de vie de ses compatriotes, jurant que « le nouveau gouvernement travaillera à améliorer l’économie pour résoudre les problèmes de la nation ».

L’ultraconservateur Raisi a accédé au poste présidentiel dans un contexte de tension croissante entre l’Iran et certains pays occidentaux. Washington et Londres ont accusé l’Iran d’être à l’origine d’un certain nombre d’attaques récentes contre des navires dans la région du golfe Persique. Téhéran a réfuté avec ferveur les allégations, les rejetant comme « une certaine forme de guerre psychologique » orchestré contre la république islamique par les pays occidentaux et l’Arabie saoudite.

Des pourparlers indirects entre l’Iran et Washington sur la relance de l’accord nucléaire du Plan d’action global conjoint (JCPOA) sont également en cours depuis avril. Les négociations ont plafonné en juin alors que Téhéran avait besoin de plus de temps pour permettre la transition du pouvoir de l’ancien président Hassan Rouhani à Raisi. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a dénoncé le manque de discours et a déclaré que le processus de discussion « ne peut pas durer indéfiniment ».

En vertu de l’accord historique, les sanctions imposées à l’Iran par les États-Unis seraient levées à condition que Téhéran réduise ses capacités nucléaires. Cependant, Téhéran a commencé à violer ses engagements dans le cadre de l’accord après que le président de l’époque, Donald Trump, a unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord en 2018 et imposé des sanctions plus sévères à l’Iran.

Ancien chef de la justice, Raisi a été critiqué par des organisations telles qu’Amnesty International pour des violations présumées des droits humains contre des Iraniens dissidents et des manifestants.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!