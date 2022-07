Raipur du Chhattisgarh fait partie du premier relais de la flamme, aujourd’hui

Le tout premier relais de la torche de la 44e Olympiade d’échecs qui se tiendra au Tamil Nadu entre le 28 juillet et le 10 août est arrivé samedi à Raipur, la capitale du Chhattisgarh.

Le récipiendaire du prix Arjuna et grand maître Pravin Thipsay a remis le flambeau au ministre en chef du Chhattisgarh Bhupesh Baghel à l’auditorium Pt Deendayal Upadhyaya ici et ce dernier l’a remis à la femme maître FIDE Kiran Agrawal.

“C’est une grande fierté que pour la première fois, la Fédération mondiale des échecs ait autorisé un relais de la torche sur le modèle des Jeux olympiques. Le relais de la torche dans l’État aujourd’hui sera une source d’inspiration pour les talents d’échecs en herbe », a déclaré le CM.

Il a fait l’éloge d’Agrawal, qui a participé à l’Olympiade d’échecs en 1986 et 1990, et a déclaré que les générations futures de l’État devaient s’inspirer d’elle.

Informant de la présence de Chhattisgarh à la prochaine Olympiade d’échecs, il a déclaré qu’Alankar Bhivgade de Bhilai y sera juge, tandis qu’Agarwal, Vinod Rathi et MK Chandrashekhar font partie du comité d’organisation.

“De plus, six joueurs sélectionnés dans différentes écoles de l’État participeront également à l’Olympiade d’échecs et apprendront en regardant de grands joueurs. À l’initiative de la All India Chess Federation, des travaux ont été lancés pour promouvoir les échecs dans 22 écoles de l’État », a déclaré le CM.

A lire aussi : CM Naveen Patnaik remet le flambeau de l’Olympiade d’échecs au maître international d’échecs Padmini Rout

Il a déclaré que Balod est devenu le premier district du pays à lancer le projet pilote “Chess in School”, tandis que la formation au jeu est dispensée à l’école Aastha de Dantewada.

La torche couvrira 75 villes dans le cadre du relais pendant 40 jours avant d’arriver sur le site de l’Olympiade d’échecs à Mahabalipuram près de Chennai au Tamil Nadu.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.