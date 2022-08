Rainn Wilson partage des histoires de Ganpati sur son Instagram

L’ancien de “The Office”, Rainn Wilson, a utilisé sa poignée Instagram et partagé des histoires de Ganpati d’une émission de télévision indienne. Cela vient juste un jour avant Ganesh Chaturthi, qui serait le jour de la naissance de Lord Ganesha. Dans les visuels partagés par Wilson, on peut voir un Bappa animé voyager sur sa souris. Il a utilisé un gros rat bandicoot indien comme véhicule. Il symbolise la capacité de Ganesha à surmonter n’importe quoi pour obtenir ce qu’il veut.

Pendant ce temps, les célébrations de Ganesh Chaturthi pour les 10 prochains jours ont commencé avec beaucoup de zèle et de joie. Les préparatifs de la grande fête battent leur plein. Tout au long de Ganesh Chaturthi, les fidèles s’habillent avec de nouveaux vêtements, envahissent les pandals et les temples du Seigneur Ganesha pour offrir des prières et savourer de délicieux plats. Le Ganeshotsav tombe généralement en août ou septembre. Cette année, Vinayak Chaturthi est le 31 août et Ganesh Visarjan est le 9 septembre, selon le calendrier hindou.

Selon la mythologie hindoue, la déesse Parvati a utilisé de la pâte de bois de santal pour créer Ganesha en l’absence du Seigneur Shiva pour la garder pendant qu’elle prend un bain. Lorsque Lord Shiva a essayé d’entrer dans la salle où elle se baignait, il a été arrêté par Ganesha et ils se sont tous les deux disputés.

Étant un fils obéissant, Ganesha a respecté les ordres de sa mère et n’a pas permis au Seigneur Shiva d’entrer dans la salle. Cela a enragé Lord Shiva et il a séparé la tête de Ganesha de son corps. Après avoir vu cela, la déesse Parvati s’est transformée en son avatar Kali et a menacé de détruire l’univers avec colère.

Ganesh Chaturthi symbolise la renaissance de Ganesha et représente de nouveaux départs. Au cours de la célébration de 10 jours, les fidèles vénèrent le dieu de la connaissance, de la sagesse et de la prospérité avant de commencer tout travail important.

