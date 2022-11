Rainn Wilson change de nom pour Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson pour sensibiliser au changement climatique

La star de “The Office”, Rainn Wilson, a annoncé qu’il allait changer son nom sur les plateformes de médias sociaux en Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson pour sensibiliser au changement climatique.

L’acteur a annoncé la nouvelle dans une vidéo téléchargée sur Twitter mercredi à l’appui de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique en Égypte cette semaine.

Wilson a changé de nom sur le site Web d’Arctic Basecamp, Arctic Risk Name Generator, où l’acteur est membre du conseil d’administration.

“Avec l’aide de mes amis scientifiques d’Arctic Basecamp, j’ai changé mon nom en Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson”, a-t-il déclaré dans la vidéo. “Ce n’est pas une blague, je suis aussi sérieux que la fonte de l’Arctique, qui amplifie les risques mondiaux, y compris les événements météorologiques extrêmes dans le monde entier.”

“J’espère que ce changement de nom attirera l’attention sur ce problème croissant… euh, de fonte. Nous avons besoin que les dirigeants mondiaux à la COP27 en prennent note et agissent. L’Arctique fond à des millions de litres par seconde, mais ce problème ne peut pas sembler se faire un nom, c’est donc à nous de le faire”, a ajouté Wilson.

“Allez sur ArcticRiskName.org et créez un nom qui attirera l’attention sur ce problème. Ensuite – et c’est la partie importante – modifier votre profil sur les réseaux sociaux ou un nom d’affichage correspondant à votre nouveau nom ArcticRisk. Et si nous sommes suffisamment nombreux à le faire, alors peut-être que la COP27 sera l’endroit où nos dirigeants mondiaux s’assoiront et remarqueront les risques arctiques et présenteront une solution.”

Dans un tweet de suivi, Wilson a partagé que Twitter ne lui permettrait pas de changer de nom en raison des nouvelles politiques d’entreprise d’Elon Musk.

“PS ILS NE ME LAISSERONT PAS CHANGER MON NOM PARCE QUE, ELON !” Wilson a écrit.

Il a également appelé d’autres stars hollywoodiennes à prendre part au mouvement. Leonardo DiCaprio, Cardi B, Jack Black et Samuel L. Jackson étaient quelques noms qu’il a mentionnés.