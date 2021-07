Rainbow row: l’UEFA enquête sur les allégations selon lesquelles le drapeau de la fierté aurait été confisqué à un supporter lors du match Danemark-Tchéquie Euro 2020 à Bakou

L’incident continue un thème courant dans le tournoi international.

Une dispute a initialement été déclenchée par le refus du conseil municipal de Munich d’éclairer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel, pour protester contre une loi votée en Hongrie sur la diffusion d’informations sur l’homosexualité aux mineurs.

Cela a été suivi d’histoires similaires de supporters néerlandais se faisant retirer leurs drapeaux arc-en-ciel alors qu’ils tentaient d’accéder à la Puskas Arena de Budapest et à une fan zone dans la capitale hongroise, avant que leur pays ne soit battu par les Tchèques le week-end dernier – ce qui L’UEFA a été contrainte de démentir.

Vendredi, le sponsor officiel de l’Euro 2020 Volkswagen a allégué que l’UEFA l’avait empêché de soumettre des publicités sur le thème de l’arc-en-ciel en Russie pour le match de quart de finale d’hier entre l’Espagne et la Suisse, ainsi que la rencontre de cet après-midi entre les Danois et les Tchèques.

L’UEFA a par la suite souligné qu’il « exige de ses sponsors qu’ils s’assurent que leurs œuvres sont conformes à la législation locale. »

Lors de ce dernier match lui-même à Bakou samedi, des photos de sécurité se sont répandues sur les réseaux sociaux semblant confisquer un drapeau arc-en-ciel qui était brandi au stade olympique, et une fois de plus l’organisateur du tournoi a été poussé à faire une déclaration.

Il semble que les stadiers du stade aient confisqué un drapeau à deux supporters danois… #EURO2020#CZEDEN#Bakoupic.twitter.com/NyU37IvdTg – DW Sports (@dw_sports) 3 juillet 2021

« L’UEFA n’a jamais demandé aux stadiers de Bakou – ou de tout autre stade – de confisquer les drapeaux arc-en-ciel », ça a commencé.

« Nous enquêtons actuellement sur ce qui s’est passé et nous contacterons bien sûr le délégué de l’UEFA, le responsable de la sécurité de l’UEFA et les autorités locales pour clarifier cela.

« Le drapeau arc-en-ciel est un symbole qui incarne les valeurs fondamentales de l’UEFA, promouvant tout ce en quoi nous croyons – une société plus juste et égalitaire, tolérante envers tout le monde et l’UEFA a veillé à ce que le drapeau soit rendu au supporter. »

Au Evening Standard au Royaume-Uni, cependant, l’UEFA a ajouté plus de contexte en disant que : « Les premières informations que nous avons reçues étaient que le supporter en question semblait fortement ivre et que certains supporters locaux se sont montrés agressifs envers lui.

« Les stewards locaux sont intervenus et ont permis au supporter de rester, malgré son état. »

En 2017, un rapport de Human Rights Watch a affirmé que des citoyens LGBTQ avaient été arrêtés et victimes de violences policières et de torture.