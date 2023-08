Raimondo rencontre des responsables chinois alors que les pays recherchent des relations plus stables

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, devrait rencontrer de hauts responsables chinois et les chefs d’entreprise américains à Pékin alors que les deux pays poursuivent leurs négociations de haut niveau.

Son voyage est crucial, mais aussi difficile à réaliser, les relations économiques entre les États-Unis et la Chine étant en jeu, selon un ancien haut diplomate américain.

« Le voyage de Gina Raimondo va être délicat, car elle va devoir parler aux Chinois de leurs inquiétudes quant aux tentatives des États-Unis de contenir l’économie chinoise et de freiner leur développement », a déclaré Susan Thornton à « Squawk Box Asia » de CNBC. «

Thornton était auparavant secrétaire adjoint par intérim pour les affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique au Département d’État. Dit-elle Raimondo voudrait « faire des affaires pour les entreprises américaines », en plus de promouvoir et de stabiliser les relations commerciales avec la Chine.

« C’est donc une visite difficile. Mais je pense que les Chinois sont accueillants et veulent voir des déclarations positives en sortir », a déclaré Thornton, qui est maintenant chercheur principal au Paul Tsai China Center de la Yale Law School.