Raima Sen parle de sa séance photo seins nus, dit qu’elle n’est pas une «  personne timide  »

La beauté bengali Raima Sen a récemment mis le feu à Internet en partageant des photos d’elle-même posant seins nus pour une séance photo. L’acteur s’est maintenant ouvert sur le tournage et a déclaré qu’elle était « à l’aise » en posant pour la caméra car elle n’était pas une personne « timide ».

En parlant à ETimes, Raima a déclaré: «J’étais en effet très à l’aise pour prendre ces photos. Allez, ils n’étaient pas que (souligne) audacieux. De plus, je ne suis pas une personne timide. «

« J’ai fait des tournages plus audacieux que celui-ci », a déclaré l’acteur tout en ajoutant que lesdites photos avaient été prises sur la terrasse de son immeuble à Kolkata.

En travaillant à Bollywood, Raima estime qu’il faut constamment faire ses preuves, mais elle est «très contente du genre de travail qu’elle obtient».

En parlant de la séance photo audacieuse, l’homme de 41 ans a pris la pose pour l’as photographe Tathagata Ghosh. Raima avait l’air sensationnelle alors qu’elle tenait un haut scintillant couvrant ses atouts et l’associait à un denim bleu pour le tournage. Le maquillage des yeux charbonneux, les cheveux laissés ouverts en boucles douces et la teinte des lèvres nude, ont arrondi son look. Raima regarda la lentille de la caméra avec séduction alors qu’elle restait immobile pendant les clics.

Dès que Raima a partagé les photos, alors qu’une section d’utilisateurs a fait l’éloge des yeux et du corps en forme de la beauté bengali, certains lui ont demandé si elle vieillissait même?

« Est-ce que tu vieillis même? » a écrit un utilisateur. «Vos yeux sont éternels», a écrit un autre. « Absolute Slayer à la recherche d’une superbe sexy et d’une beauté ravissante magnifique hawtt », a commenté un utilisateur. « Comme une sirène dans la baie du Bengale », a commenté un autre utilisateur.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, la nouvelle série surnaturelle de Raima, « The Last Hour », est sortie sur Amazon Prime Video le 14 mai. L’émission met également en vedette Sanjay Kapoor Karma Takapa, Shaylee Krishen, Robin Tamang, Mandakini Goswami, Tenzein Choden, Lanuakum, Noksha Saham et Shahana Goswami dans des rôles clés.