Raima Sen décrypte pourquoi le genre surnaturel est populaire | Nouvelles des gens

Mumbai : L’actrice Raima Sen apparaît dans la nouvelle web-émission « The Last Hour », et le drame policier surnaturel a fait le bonheur des amateurs du genre.

« (C’est) le fait de l’inconnu », dit Raima, sur ce qui rend le genre surnaturel attrayant. « Nous sommes tous intrigués par ce que nous ne savons pas et ce que nous ne pouvons pas voir. Donc, ces émissions ont une sorte d’élément de frisson, de curiosité et nous voulons toujours en savoir plus. Donc, je pense que c’est pourquoi ils sont populaire. Cela nous fait également réfléchir », a ajouté Raima, tout en parlant à IANS.

« Je suis heureux que The Last Hour se porte si bien. Il est sorti dans 240 pays et je reçois beaucoup de retours positifs. Donc, c’est un grand moment car je n’ai pas eu une émission sortie à si grande échelle avant cela , » elle a dit.

« The Last Hour » comprend également Sanjay Kapoor, Shahana Goswami, Karma Takapa, Robin Tamang et Shaylee Krishen. La série suit un mystérieux jeune chaman en fuite, protégeant un cadeau secret.

« Le spectacle est populaire car c’est un concept original, intrigant et il parle de chamanes et je pense que beaucoup, dont moi, ne connaissaient pas les traditions chamaniques », a-t-elle ajouté.

« Je pense que c’est un nouveau concept pour tout le monde et les gens veulent voir quelque chose de nouveau, d’original et d’authentique et c’est l’USP de la série », a-t-elle résumé.