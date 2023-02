Rails to the Past: Explorer le Western Pacific Railroad Museum

Au nord-est de Sacramento, haut dans les montagnes de la Sierra Nevada, se trouve Portola. C’est une petite ville dans une zone de petites villes, remarquable pour une chose : c’est le site de changement d’équipage pour le Western Pacific Railroad, maintenant connu sous le nom d’Union Pacific. L’immense gare de triage est ici incongrue parmi les collines, les pins et les sapins.

À côté de la gare de triage, des locomotives vieillissantes, des wagons couverts et des wagons de queue sont assis comme des jouets oubliés d’un trainspotter géant. Machines autrefois puissantes et remarquables, elles reposent aujourd’hui tranquillement dans une retraite d’hivers froids et de haute altitude. Quelques jours par semaine, pendant quelques mois de chaque année, vous pouvez explorer ces machines bien usées. C’est le Musée du chemin de fer du Pacifique occidentalune collection unique et impressionnante et facilement l’un des meilleurs musées de ce type dans le pays.

Ma partie préférée de la visite ? Contrairement à la plupart des musées, j’ai pu grimper dans et autour d’à peu près tout. Alors, bien sûr, j’ai fait exactement cela. Voici à quoi tout cela ressemble.

Je suis sur le California Zephyr, regardant l’Amérique défiler

Par temps clair, j’arrive enfin au Western Pacific Railroad Museum. J’étais parti ce matin-là de la côte, coupant à travers l’état après m’être émerveillé devant les séquoias géants. La route, serpentant à travers plusieurs forêts nationales, est celle que je recommande vivement.

Le musée se trouve au bout d’une courte route non goudronnée à la périphérie de la ville. Bien qu’il y ait plusieurs locomotives et wagons de queue disposés de chaque côté du chemin d’entrée, mes yeux dérivent naturellement vers l’énorme EMD DD40X. C’est un monstre absolu, fièrement vêtu de la livrée Union Pacific, le seul opérateur du type. Ces “Centennials” sont les locomotives diesel les plus puissantes de leur genre, et celle-ci en particulier a été la dernière construite.

Geoff Morrison/Crumpe



À l’intérieur du seul hangar du musée se trouvent un atelier de restauration, une boutique du musée et plusieurs autocars. L’un de ces derniers que vous pouvez explorer, et c’est tout un retour dans le temps. Bien qu’il existe quelques équipements “modernes” comme un système stéréo vieux de 40 ans, le reste est en grande partie intact depuis ses années de service au milieu du siècle dernier. Certaines d’entre elles remontent à la première construction de l’autocar, il y a plus de 100 ans.

En explorant davantage l’extérieur, je trouve plusieurs originaux Zéphyr californien entraîneurs. Le musée espère en acquérir et en restaurer davantage, puisque Western Pacific a exploité la ligne pendant la majeure partie de sa durée de vie.

Geoff Morrison/Crumpe



La plupart des musées ferroviaires présentent et entretiennent des locomotives à vapeur beaucoup plus anciennes. Le WPRM restaure l’un des leurs, mais ce que vous trouvez ici sont principalement les gros moteurs diesel du milieu du 20e siècle. C’est mon époque préférée, avant les voyages en jet mais après l’ère de la vapeur.

Plus vous explorez loin du hangar, plus le temps a passé avec les machines. Les couleurs fanées et le lent cortège de la rouille commencent à dominer. Ces véhicules plus anciens ou moins importants constituent toujours une partie importante de l’histoire du chemin de fer, mais avec des fonds limités, tout ne peut pas être préservé. Du moins pas dans l’étendue primitive de la plupart des locomotives du musée.

C’est le California Zephyr, l’Union Pacific Queen

Geoff Morrison/Crumpe



La plupart des musées ferroviaires, du moins aux États-Unis, présentent des locomotives bien plus anciennes que celles du Musée du chemin de fer du Pacifique occidental. Bien sûr, ils peuvent avoir quelques diesels, mais c’est rarement l’objectif. En voir tant ici, en particulier tant de véhicules importants de l’histoire d’une entreprise, est un régal. Pouvoir en explorer autant, à l’intérieur comme à l’extérieur, fait que le WPRM vaut vraiment le détour.

Cependant, il est difficile de trouver le temps pour ce voyage. Le musée est fermé en hiver, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de l’altitude et du climat. Pendant les mois d’ouverture du musée, il est généralement ouvert du jeudi au dimanche. Il y a cependant des trajets en train la plupart des week-ends. Et même si je n’ai pas eu la chance de le faire, le musée est bien connu dans les cercles de trainspotting pour son Conduire une locomotive programme, où vous arrivez à conduire une locomotive réelle (sous supervision, bien sûr).

Si le nord de la Californie n’est pas sur votre horaire de voyage en ce moment, consultez la galerie ci-dessus pour voir de plus près dans et autour de plusieurs de ces trains historiques et impressionnants.

