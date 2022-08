Rails dans les Rocheuses : visite du musée du chemin de fer du Colorado

Bien sûr, j’ai sonné la cloche d’une locomotive à vapeur vieille de 130 ans. Et vous aussi.

Juste après être entré dans le Musée du chemin de fer du Colorado, vous êtes accueilli par une énorme locomotive du Denver and Rio Grande Western Railroad. Vous pouvez entrer dans la cabine et vérifier la chaudière, mais la cloche est une attraction majeure. Qui ne le sonnerait pas ?

C’était une journée extrêmement chaude lorsque j’ai visité le musée de Golden, dans le Colorado, à la périphérie ouest de Denver. Le temps n’était pas idéal car le musée est presque entièrement à l’extérieur, mais il y avait suffisamment d’ombre et suffisamment de trains pour entrer et explorer que c’était fantastique.

Voici un aperçu.

Entends ce train arriver

La gare de triage de 15 acres comprend plus de 100 locomotives à vapeur et diesel, ainsi que des voitures de tourisme, des wagons postaux, des wagons de queue et plus encore. En faisant le tour, j’ai été ravi de constater que de nombreuses expositions sont des trains complets avec une locomotive, plusieurs wagons et un fourgon de queue. De nombreux musées ferroviaires placent chaque pièce individuellement, ce qui est bien, mais j’aime les avoir ensemble.

Le musée possède également l’une de mes conceptions de locomotives préférées, une EMD F9 en livrée Denver et Rio Grande Western. Si vous pensez à une locomotive du milieu du XXe siècle, c’est probablement ce que vous imaginez.

Aussi impressionnant que soit le F9, ce qui se trouve à côté est encore plus intéressant : un chasse-neige rotatif. Cette machine carrée a des lames de mort rotatives de 9 pieds de large. La mort aux congères, c’est-à-dire. Les chasse-neige conventionnels en forme de coin n’étaient pas suffisants pour les chutes de neige abondantes dans les montagnes Rocheuses. Des charrues comme celles-ci traversaient rapidement des tonnes de neige, mais elles nécessitaient tellement de puissance qu’une machine à vapeur alimentée au charbon existait uniquement pour faire fonctionner les lames.

Plus tard, j’ai pu visiter la rotonde où travaille l’équipe de restauration sur place du musée. Beaucoup de ces trains fonctionnent toujours, et les maintenir en forme nécessite beaucoup de talent et d’efforts : ce n’est pas comme si vous pouviez vous rendre à AutoZone et ramasser un piston pour une locomotive à vapeur de 1890.

Une piste à voie étroite encercle le musée, et plusieurs fois par heure, on peut emprunter l’un des “Oies au galop. » Ce sont des wagons du début du XXe siècle modifiés par le Rio Grande Southern Railroad pour assurer les services de passagers et de fret alors qu’ils n’avaient pas les moyens d’entretenir des locomotives à vapeur.

Le musée, et le Société ferroviaire de jardin de Denver qui le fait fonctionner, permettez-moi de placer une caméra sur l’un des modèles de wagons à plat. Poussé par une locomotive, j’ai capturé une vue à la première personne de la piste extérieure. Au sous-sol du bâtiment principal du musée, il y a même un décor incroyablement élaboré Chemin de fer miniature à l’échelle HO.

Avant de partir, j’ai vu de près la plus grosse locomotive du musée : une colossale 4-8-4 Classe O-5B locomotive, l’un des derniers grands trains à vapeur jamais fabriqués. Celui-ci a pris sa retraite en 1956 après seulement 16 ans de service. Apparemment, cette bête pourrait frapper 100 mph sur le Denver-à-Chicago Cours. Pas mal pour quelque chose alimenté au charbon et basé sur la technologie du début des années 1800.

Passage à niveau

La Musée du chemin de fer du Colorado est un musée charmant, avec beaucoup plus de charme que la plupart des grands musées ferroviaires que j’ai visités. Si vous êtes dans la région de Denver, je vous recommande fortement de le vérifier. Ils ont aussi des événements réguliers.

Si visiter Denver n’est pas dans votre programme, consultez la galerie ci-dessus.

