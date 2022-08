Raila Odinga qualifie les résultats des élections au Kenya de nuls et non avenus et appelle au calme

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Ruto a été nommé lundi vainqueur de l’élection présidentielle de la semaine dernière par Wafula Chebukati, présidente de la Commission électorale indépendante et des frontières du Kenya (IEBC), une annonce entachée d’allégations de fraude électorale et de dissidence parmi les membres de la commission au cours de la course serrée.

NAIROBI – Le candidat présidentiel kenyan Raila Odinga a déclaré les résultats de l’élection “nuls et non avenus” et s’est engagé à les contester devant les tribunaux, ignorant les appels pour qu’il cède au vainqueur déclaré William Ruto.

“Les chiffres annoncés par M. Chebukati sont nuls et non avenus et doivent être écrasés par un tribunal”, a déclaré Odinga s’adressant aux médias. “Je tiens à féliciter nos partisans de rester calmes et de maintenir la paix et de les exhorter à continuer de le faire, à ne laisser personne se faire justice eux-mêmes.”