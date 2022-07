Raids Vivo: la Chine dit que l’Inde risque de faire fuir les investisseurs

L’ambassade de Chine en Inde a déclaré dans un communiqué jeudi que les enquêtes menées par les autorités indiennes sur les entreprises chinoises perturbaient les “activités commerciales normales” et refroidissaient “la confiance et la volonté des entités du marché d’autres pays, y compris les entreprises chinoises, d’investir et d’opérer en Inde”.

La critique intervient après que la Direction de l’application de la loi de l’Inde – la principale agence d’enquête financière du pays – a perquisitionné la principale société chinoise de smartphones Vivo pour des allégations de blanchiment d’argent plus tôt cette semaine.

effectué des recherches dans 48 sites Vivo dans le pays, et Dans un communiqué de presse jeudi, l’agence indienne a indiqué qu’elle avaiteffectué des recherches dans 48 sites Vivo dans le pays, et saisi 4,65 milliards de roupies (60 millions de dollars) de 119 comptes bancaires, y compris des dépôts fixes, des espèces et des lingots d’or.

Dans la déclaration, la Direction de l’application des lois a accusé Vivo de fraude fiscale et a déclaré que l’entreprise avait versé 624,8 milliards de roupies (7,9 milliards de dollars), principalement en Chine.