Raiders WR Davante Adams dit qu’il ne reçoit pas assez de passes

Les Raiders de Las Vegas viennent de remporter des victoires consécutives, mais le receveur vedette Davante Adams ne faisait partie intégrante d’aucun d’eux – et il n’en est pas content.

Il a été visé neuf fois au total lors des victoires de Las Vegas contre les Packers de Green Bay et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Adams a capté six de ces passes pour 74 verges.

« Je suis sûr que les gens pensent : ‘Ils ont gagné le match, alors pourquoi y a-t-il un problème ?' », a déclaré Adams mercredi. « Quand vous êtes un joueur comme moi, mentalement, ma référence n’est pas les victoires et les défaites, mais la grandeur. Donc, quand j’y vais, je m’attends à avoir cette capacité de mettre cela sur la table et d’avoir une influence sur le jeu. mon but en étant ici.

« Je suis venu ici pour gagner et pour le faire de la bonne manière, donc si cela ne ressemble pas à ce que c’est censé paraître, alors je vais être frustré si je ne fais pas partie de ce plan. »

Même si les Raiders ont gagné au cours des deux dernières semaines, leur attaque n’a marqué qu’un total de 38 points. Ce genre de production ne sera probablement pas réalisé lorsque Las Vegas – qui visite les Bears de Chicago dimanche – affrontera de bien meilleures équipes plus tard dans la saison, comme les Chiefs de Kansas City et les Dolphins de Miami.

Pour la saison, les Raiders marquent 16,7 points par match, à égalité avec les Bengals de Cincinnati au 27e rang.

« Si Jakobi (Meyers) devait sortir et faire un match monstre ou si l’offensive consistait à marquer tous les cinq jeux… c’est ce que c’est », a déclaré Adams. « Il ne s’agit pas de moi, mais je suis l’un des principaux acteurs expliquant pourquoi cette attaque va disparaître. »

Adams a déclaré que ses critiques ne s’adressaient pas à l’entraîneur Josh McDaniels et au personnel, mais que les quarts devaient trouver des moyens de lui remettre le ballon même lorsqu’il était en double équipe.

« Je ne suis pas naïf », a déclaré Adams. « En fin de compte, ce n’est pas facile de s’en remettre à quelqu’un qui bénéficie de la couverture médiatique dont je bénéficie. »

McDaniels a déclaré qu’il était d’accord sur le fait qu’Adams devrait jouer un rôle beaucoup plus important dans l’offensive. Il a déclaré que des joueurs comme Adams et l’ailier défensif Maxx Crosby ont mérité le droit, grâce à leur jeu, d’exiger les normes les plus élevées.

« Le jeu est différent pour eux parce qu’ils ont atteint un certain statut et ils veulent contribuer autant qu’ils le peuvent à chaque fois qu’ils sont sur le terrain », a déclaré McDaniels. « Cela fait donc partie de leur identité. Je ne leur dirais jamais d’écraser ça. [Adams has] été un grand leader, une grande influence. »

Les Raiders ont échangé leurs choix de premier et deuxième tours de 2022 l’année dernière pour acquérir Adams des Packers, où en huit ans, il est devenu l’un des meilleurs receveurs de la NFL en captant les passes d’Aaron Rodgers.

Adams n’a pas déçu lors de sa première saison à Las Vegas, captant 100 passes la saison dernière pour 1 516 verges et 14 touchés. Il a atteint au moins 100 réceptions et 1 000 verges au cours de quatre des cinq dernières saisons.

Cette saison, Adams compte 39 attrapés pour 471 verges et trois touchés. Ses 59 cibles sont le sommet de l’équipe.

« Il va faire tout ce qu’il peut pour nous aider à gagner, j’en suis sûr », a déclaré McDaniels. « Il a une attitude et un état d’esprit formidables. Il est aussi compétitif qu’un gars avec qui j’ai jamais côtoyé, et il devrait vouloir le ballon et il devrait vouloir contribuer. Donc je n’essaie pas de leur dire de ne pas ressentir d’une certaine manière. , et ils devraient vouloir le ballon. C’est pourquoi ils sont ce qu’ils sont. »

Adams a déclaré qu’il appréciait le soutien de l’entraîneur.

« Cela vous fait certainement vous sentir mieux que d’autres personnes voient les choses de la même manière que vous, mais cela ne résout pas le problème », a déclaré Adams. « Dans l’ensemble, nous devons encore trouver un moyen de démarrer. »

