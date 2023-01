Raiders vs Chiefs : 10 réflexions sur la saison 2022 et nos pronostics

Les Raiders (6-10) ont été éliminés des séries éliminatoires. À ce stade, ils n’ont vraiment plus qu’une seule chose à jouer.

“Fierté”, a déclaré mercredi le receveur Davante Adams.

Les Raiders accueillent les Chiefs (13-3) à 13h30 PT samedi. Une victoire ne ferait que nuire au positionnement des Raiders au repêchage – ils détiennent actuellement le choix n ° 8 – tandis qu’une défaite pourrait les pousser aussi haut que la sélection n ° 6. Au lieu des observations habituelles précédant le jour du match, voici 10 réflexions sur la saison 2022 des Raiders ainsi que L’athlétismeles prédictions de.

1. Derek Carr ne pouvait pas passer à l’étape suivante. Il est un bon quart-arrière depuis un certain temps maintenant, mais les Raiders s’attendaient à ce qu’il joue comme un grand après avoir échangé contre Adams, son ancien coéquipier de Fresno State, et signé l’ailier serré Darren Waller et Hunter Renfrow pour des prolongations de contrat. Il venait de jouer à un niveau élevé tout au long d’une saison 2021 mouvementée, il y avait donc de nombreuses raisons de penser qu’il était capable, mais il a fortement régressé cette saison. Il a réussi 234,8 verges par match (13e) et 24 touchés (T-neuvième), mais n’a complété que 60,8% de ses passes (30e) et a égalé un sommet en carrière avec 14 interceptions en 15 départs. Ce sont loin d’être de mauvais chiffres, mais ils ne sont pas non plus proches de l’élite.

Les Raiders ont décidé qu’un terrain d’entente ne fonctionnerait plus pour eux lorsqu’ils ont mis Carr sur le banc en faveur de Jarrett Stidham la semaine dernière. Stidham a lancé pour 365 verges contre les 49ers, ce qui est plus que Carr en un seul match toute la saison. Il a également eu trois touchés, ce que Carr n’a fait que deux fois cette saison, et deux interceptions qui n’étaient pas vraiment de sa faute. Cela ne signifie pas que Stidham est meilleur que Carr, mais cela a servi d’exemple que les Raiders peuvent obtenir un jeu de quart-arrière solide sans payer 32,9 millions de dollars à Carr en 2023.

Stidham jouer à nouveau bien contre les Chiefs pourrait donner au front office une raison de le considérer comme faisant partie de leur avenir, mais les Raiders échangeront ou couperont Carr cette intersaison malgré tout. Ils ont plusieurs options pour remplacer Carr: ils pourraient signer ou échanger contre un quart-arrière vedette, acquérir un vétéran moins cher et utiliser les économies pour améliorer la liste ailleurs, recruter une recrue pour commencer tout de suite et faire de même ou associer une option provisoire avec un débutant. Cela ne garantit pas qu’ils prendront les bonnes décisions en cours de route, mais ouvrir ces voies est une bonne approche pour avancer au quart-arrière.

ALLER PLUS LOIN Howe: Raiders devrait être enfermé sur Tom Brady avec Derek Carr en quittant Vegas

2. Adams valait le coup. Il n’a pas été aussi efficace que les années passées en grande partie à cause d’erreurs avec Carr, l’entraîneur Josh McDaniels n’organisant pas autant de regards faciles qu’il en avait l’habitude et l’absence de Waller et Renfrow pendant la majeure partie de la saison permettant aux défenses adverses d’en envoyer plus. attention son chemin. Il n’a attrapé que 55,6% de ses cibles, ce qui est la deuxième note la plus basse de sa carrière, et a disputé plusieurs matchs alors qu’il n’était pas un facteur. Pourtant, Adams a établi le record des Raiders en une seule saison avec 1 442 verges sur réception et il lui reste encore un match à jouer.

Il y avait des questions sur le fait qu’Adams posait potentiellement des questions avec les Raiders signalant assez clairement qu’ils voulaient passer à Carr, mais il les a mises au lit plus tôt cette semaine lorsqu’il a déclaré son intention de retourner chez les Raiders en 2023. Il n’était évidemment pas heureux de ce qui s’est passé avec Carr, mais il est là pour rester, clairement toujours l’un des meilleurs receveurs de la ligue et ne montre aucun signe de ralentissement de si tôt. Mis à part le manque de succès de l’équipe cette année, les Raiders l’ont amené à bord et l’ont intégré à leur avenir était la bonne décision.

3. Josh Jacobs a montré qu’il méritait d’être payé. Non seulement cela ne semblait pas faire partie des plans des Raiders au cours de cette saison lorsqu’ils ont décliné son option de cinquième année l’intersaison dernière, mais on pensait qu’il ne serait plus le leader incontesté des courses lorsqu’ils ont repêché le porteur de ballon Zamir Blanc au quatrième tour. En réponse, Jacobs a joué tous les matchs, a effectué 323 courses (première) pour 1 608 verges au sol (première) et a gagné 2 003 verges de mêlée (première).

Jacobs a été le meilleur porteur de ballon de la ligue et mérite un contrat pluriannuel. Les Raiders pourraient également lui attribuer une franchise d’environ 12,6 millions de dollars pendant un an s’ils ne sont pas à l’aise de prendre ce genre d’engagement. Il serait difficile d’élaborer un scénario de tag-and-trade avec une autre équipe, mais cela vaut la peine d’explorer cette voie s’ils ne veulent pas le faire non plus. Ils pourraient recevoir un choix compensatoire en 2024 si Jacobs marche, mais il n’y a aucune garantie selon qui les Raiders eux-mêmes signent en agence libre. Le laisser marcher pour rien ne semble tout simplement pas sage.

ALLER PLUS LOIN Davante Adams veut rester un Raider en 2023

4. Waller et Renfrow ne peuvent pas être pleinement évalués. Renfrow a raté sept matchs en raison d’une commotion cérébrale et d’une blessure oblique tandis que Waller a raté huit matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Et, même lorsqu’ils ont été sur le terrain, ils n’ont pas été très efficaces. Ils ont combiné pour seulement 55 attrapés pour 620 verges et quatre touchés. Il était difficile de s’attendre à ce qu’ils soient très productifs dans une saison où ils étaient gênés par des blessures, devaient apprendre de nouveaux rôles pour s’adapter à Adams et étaient en train d’apprendre un nouveau système.

Renfrow et Waller n’ont jamais vraiment eu l’occasion de se mettre à l’aise, de s’installer et de trouver un rythme au sein de l’attaque. Les Raiders pourraient éventuellement échanger Waller, pour qui ils ont présenté des offres l’année dernière, cette intersaison. Cependant, ils ne perdent vraiment rien en le ramenant et en voyant ce que le trio de réception d’Adams, Renfrow et Waller peut faire avec une meilleure santé et plus de temps à travailler avec une autre saison à leur actif.



Les Raiders n’ont jamais vraiment pu voir ce que le trio de Davante Adams, Hunter Renfrow et Darren Waller pourrait faire cette saison. (Ethan Miller/Getty Images)

5. La ligne offensive a dépassé cette saison, mais elle a besoin de plusieurs améliorations. Jacobs a été incroyable pour créer quelque chose à partir de rien toute la saison, mais les Raiders ne seraient pas quatrièmes en verges par course si les gros joueurs à l’avant n’étaient pas si habiles à créer des trous pour qu’il puisse les traverser. Ils devraient être crédités pour cela, mais le blocage des passes était difficile. Les Raiders ont autorisé un taux de pression de 36,8% (26e) malgré leur blitz au septième rang le plus bas de la ligue, selon TruMedia. Les Raiders avaient toujours une attaque de dépassement décente, mais la ligne O a contribué à l’empêcher de devenir l’un des meilleurs de la ligue.

Le plaqueur gauche Kolton Miller est l’un des meilleurs joueurs à son poste et le joueur de ligne offensive intérieure Dylan Parham et le plaqueur offensif Thayer Munford ont l’apparence de joueurs qui pourraient continuer à s’améliorer avec le temps, mais ce groupe n’a pas la composition d’un qui est va faire un pas en avant significatif en 2023. Si les Raiders ne pensent pas que Munford sera prêt à commencer au bon tacle, alors ils devraient remplacer Jermaine Eluemunor, qui est solide mais a probablement atteint son plafond, avec un démarreur vétéran au bon tacle . Et, selon qu’ils déplacent Parham au centre ou le gardent en garde et avancent avec Andre James au milieu, il serait sage de faire venir un ou deux gardes de calibre de départ. Faire ces ajouts ne serait pas bon marché, mais l’attaque ne peut atteindre son plein potentiel que si la ligne O est améliorée.

6. Maxx Crosby est devenu un rusher superstar. Il a fait le Pro Bowl la saison dernière et a été récompensé par une prolongation de quatre ans, donc nous savions déjà qu’il était plutôt bon, mais il a été tout simplement dominant cette saison. Il a 11 1/2 sacs (T-10e), 76 pressions (quatrième) et 34 coups sûrs du quart-arrière (deuxième). Ce qui est tout aussi impressionnant que sa capacité de ruée vers les passes, cependant, c’est à quel point il a eu un impact dans le jeu de course. Il a 66 arrêts de course (le deuxième plus de la ligue parmi les joueurs de ligne défensifs) et 20 plaqués pour perte (le plus de la ligue).

Arrêter la course était une faiblesse pour Crosby à son arrivée dans la ligue, mais il s’est mis au travail pour devenir l’un des meilleurs bourreurs de course. Cela, combiné au fait qu’il est l’un des meilleurs rushers de passes, le place dans la conversation pour le rusher le plus complet de la ligue. Les Raiders ont une pierre angulaire défensive pour la première fois depuis qu’ils ont échangé leur compatriote Khalil Mack en 2018. Il serait dommage que les Raiders ne parviennent pas à construire autour de Crosby de la même manière.

7. La défense a été un désastre. Il se classe 25e en points accordés par match, 26e en verges totales autorisées par match, 26e en verges autorisées par jeu, 18e en verges autorisées par rush et 26e en verges autorisées par passe. Les Raiders ne peuvent pas créer de revirements, précipiter le passeur, résister à la course, sortir du terrain lors de troisièmes essais ou arrêter quiconque dans la zone rouge. Bref, ils ne font rien de bien.

Crosby a été le seul à faire la différence cette saison. À l’approche de l’intersaison, ils ont littéralement besoin d’aide partout: porteur de bord, tacle défensif, secondeur, demi de coin et sécurité. Il n’est probablement pas réaliste pour les Raiders de tout régler avant le début de la saison 2023, mais ils avoir se donner une chance de progresser en injectant du talent dans le roster défensif.

8. Le coordinateur défensif Patrick Graham ne sera pas sur la sellette. Il a lutté puissamment cette saison, mais les chefs des Raiders ont clairement indiqué qu’ils pensaient que le problème était l’alignement, pas sa capacité d’entraîneur.

Cela pourrait très bien être vrai. Graham a fréquemment mélangé son approche et les résultats ne se sont jamais améliorés, ce qui est généralement un signe que la liste est dépourvue de talent. C’est toujours décourageant que la défense des Raiders n’ait pas été bonne partout pendant la première saison de Graham au travail, mais il devrait probablement avoir une autre chance de montrer ce qu’il peut faire avec des joueurs supérieurs.

9. McDaniels doit être meilleur. Il était décevant en ce qui concerne sa capacité à jouer, sa prise de décision situationnelle et sa gestion de l’horloge. Les Raiders ont commis le troisième plus grand nombre de pénalités de la ligue, ce qui reflète un manque de discipline, a perdu neuf matchs à un score et a en quelque sorte perdu cinq avances à deux chiffres en seconde période. Les joueurs ont un rôle à jouer là-dedans, évidemment, mais la responsabilité doit finalement incomber à McDaniels.

“J’ai appris quelque chose chaque jour”, a déclaré McDaniels mercredi. “Je pense que si vous adoptez cette approche et utilisez correctement les informations et que vous n’êtes pas trop fier de reconnaître où vous devez vous améliorer, je pense que c’est la clé ici alors que nous nous dirigeons vers l’intersaison une fois le match terminé. … J’espère que cela peut se prêter à prendre un tas de bonnes décisions et à améliorer l’équipe de toutes les manières possibles pour avancer cette intersaison.

Tout comme avec Graham, ce sont les joueurs des Raiders qui seront ceux qui quitteront la ville. Carr est le plus grand nom, mais plusieurs autres contributeurs en attaque et plusieurs partants en défense joueront également ailleurs la saison prochaine. C’est bien, mais les Raiders ne changeront pas les choses à moins qu’ils ne changent l’histoire récente de la franchise en matière d’acquisitions médiocres pendant l’intersaison.

dix. Le directeur général Dave Ziegler a une excellente occasion de réinitialiser la liste. Les Raiders ont 31 joueurs sous contrat jusqu’en 2023, mais seuls Adams, Miller, Renfrow, Crosby et le rusher Chandler Jones auraient suffisamment de coups morts pour empêcher les Raiders de passer à autre chose. Les Raiders devraient déjà disposer de plus de 35,5 millions de dollars d’espace de plafond selon Over The Cap et ils sont en mesure d’en créer des dizaines de millions de plus s’ils le souhaitent. En plus de cela, ils possèdent neuf sélections lors du repêchage de la NFL 2023. C’est une incroyable collection de ressources.

Les Raiders n’ont pas assez bien utilisé leurs ressources l’an dernier, il est donc juste de se demander s’ils le feront cette intersaison, mais l’occasion est là de corriger le cap, néanmoins. La saison 2022 a été extrêmement décevante et la formation n’est pas au bon endroit, mais les Raiders sont en mesure de changer les choses rapidement avec une forte intersaison.

Prédictions Raiders vs Chiefs Gagnant Score Record de la saison Roseau Tashan 34-17 5-11 Vic Tafur 31-23 4-12

Tashan Reed : Les Chiefs viseront la tête de série des séries éliminatoires de l’AFC tandis que les Raiders n’ont plus rien à jouer. C’est une recette pour une éruption.

Vic Tafur : Stidham ne peut pas être aussi bon qu’il l’était la semaine dernière, et pourtant je pense que les Raiders traînent dans ce match. Les Chiefs peuvent marquer quand ils le veulent contre une mauvaise défense qui est également défoncée, mais ils ne font tout simplement plus exploser les équipes. Les deux équipes devraient beaucoup courir avec le ballon, ce qui fera avancer le chronomètre et mettra fin à une saison très décevante.

(Photo du haut : Chris Unger / Getty Images)