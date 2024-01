Raiders NFL Draft : les espoirs du Senior Bowl à surveiller

Avec le Bol Sénior ça commence cette semaine, ça veut dire Repêchage de la NFL La saison est officiellement lancée pour les Las Vegas Raiders et le reste de la ligue. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de quelques noms à surveiller pendant le Senior Bowl pour répondre aux plus grands besoins intersaisons des Raiders.







Sont incluses les statistiques de chaque joueur de la saison dernière, où il se classe actuellement. Grand tableau de consensus de la NFL Mock Draft Database et un extrait de leurs rapports de reconnaissance. À noter que certains joueurs assisteront au Senior Bowl pour rencontrer des équipes mais se retireront des entraînements.

Cornerback

Khyree Jackson, Oregon

Statistiques 2023: 34 plaqués au total (25 en solo), 3 INT, 7 PD, 5 TFL, 2 sacs

Rang : 99e au classement général (CB15)

Rapport de dépistage (rapport complet via Rapport du blanchisseur)

Khyree Jackson a été un peu un compagnon tout au long de sa carrière universitaire. Le natif du Maryland a joué au football universitaire au Fort Scott Community College, puis a été transféré à l’Université de l’Alabama pour les saisons 2021 et 2022 avant d’être transféré à l’Université de l’Oregon. Il réussit l’examen de la vue avec un excellent cadre de 6’3″, 195 livres. Tout en jouant en couverture, Jackson montre une gamme de couvertures et de techniques. La couverture médiatique est celle sur laquelle il joue le plus. Il choisit principalement de refléter les récepteurs sur la ligne de mêlée et de les mettre en pratique lorsqu’il les chevauche sur le terrain.

Kalen King, État de Penn

Statistiques 2023: 29 plaqués au total (20 en solo), 0 INT, 2 PD, 1,5 TFL

Rang : 43e au classement général (CB7)

Rapport de dépistage (rapport complet via B/R)

En tant qu’étudiant de première année à Penn State, Kalen King a disputé 13 matchs avec un seul départ. Il a été très productif la saison suivante avec 21 passes décisives, ce qui lui a valu beaucoup d’attention. Cependant, il n’a pas été en mesure d’égaler cette production lors de la saison 2023. Il a en fait chuté en dessous de sa production de balle de sa première saison. King a une taille et une taille moyennes pour un cornerback de la NFL. Il possède la vitesse et les capacités de mouvement nécessaires pour être un bon joueur de la NFL, mais il devra continuer à améliorer sa force fonctionnelle pour pouvoir combattre des receveurs plus gros et plus physiques.

Quinyon Mitchell, Tolède

Statistiques 2023: 41 plaqués au total (32 en solo), 1 INT, 18 PD, 2.0 TFL

Rang : 27e au classement général (CB5)

Rapport de dépistage (rapport complet via Le projet de réseau)

Quinyon Mitchell joue une bonne partie de la couverture hors-homme et de zone. Sa capacité de reconnaissance d’itinéraire est excellente. Mitchell fait un travail solide en lisant les itinéraires à partir de ses points de repère et en s’accroupissant avant de descendre une pente. Il utilise une technique de selle latérale ou de caution pour garder tout devant lui et empêcher la balle profonde. Mitchell possède d’énormes compétences avec le ballon et une production formidable au cours des deux dernières saisons. Il se bat au point de capture avec une attitude légitime. Il est aussi compétitif et perturbateur que n’importe quel CB que j’ai étudié dans cette classe au point de capture. J’aime la façon dont il attaque les mains du receveur et frappe dans la poche pour forcer les inachèvements. Mitchell est doué pour réduire les prix des itinéraires et créer des opportunités de chiffre d’affaires. Il anticipe le break du receveur et relance le ballon.

Tacle défensif

Selon Le Danois Brugler de l’Athleticle plaqueur défensif texan Byron Murphy II ne s’entraînera pas en raison d’une « blessure mineure en fin de saison ».

Ruke Ohorhoro, Clemson

Ruke Orhorhoro

Photo de John Byrum/Icon Sportswire via Getty Images

Statistiques 2023: 25 plaqués au total (13 en solo), 5 sacs, 8 TFL, 1 PD

Rang : 69e au classement général (DL7)

Rapport de dépistage (rapport complet via B/R)

Ruke Orhorhoro correspond parfaitement à la description d’un espoir de repêchage de la NFL de haut plafond. Sa combinaison de force et d’athlétisme est évidente dans le film, et il est encore relativement nouveau dans le jeu ayant grandi au Nigeria avant de déménager au Michigan. Il était avant tout joueur de basket-ball avant de toucher le terrain pour la première fois en tant que junior au lycée. Contre la course, Orhorhoro n’a que quelques défauts dans son jeu. Il prend des blocs avec un bon effet de levier et possède la force du haut du corps pour non seulement prendre le contrôle du bloc, mais également faire reculer la tête des joueurs de ligne offensive. De plus, son agilité lui permet d’éviter de se faire atteindre.

Brandon Dorlus, Oregon

Statistiques 2023: 25 plaqués au total (14 en solo), 5 sacs, 6,5 TFL, 9 PD

Rang : 60e au classement général (DL6)

Rapport de dépistage (rapport complet via B/R)

Brandon Dorlus est un joueur de ligne défensive polyvalent qui s’est aligné à plusieurs endroits différents dans l’Oregon. Il a un bon mélange de force et d’athlétisme, ce qui lui confère plusieurs traits qui seront transférés à la NFL et lui donneront un haut plafond. En tant que passeur, Dorlus a des mains actives et quelques mouvements avec lesquels il peut gagner, notamment un mouvement de bras ou de nage. Il possède également une agilité décente pour être un looper efficace dans les jeux en ligne et a démontré sa capacité à exercer de la pression avec puissance en utilisant un mouvement push-pull ou une course de taureaux.

Braden Fiske, État de Floride

Statistiques 2023: 43 plaqués au total (17 en solo), 6 sacs, 9 TFL

Rang : 102e au classement général (DL6)

Rapport de dépistage (rapport complet via B/R)

Braden Fiske a le potentiel pour devenir un bon plaqueur défensif à 3 techniques dans la NFL, notamment en tant que passeur, principalement en raison de son mélange de force et d’athlétisme. Fiske montre de nombreuses capacités de mouvement impressionnantes et une mobilité des hanches pour grandir en tant que rusher, et il est efficace en tant que looper dans les jeux en ligne avec une bonne agilité pour gagner du terrain verticalement tout en se déplaçant latéralement. Contre la course, sa descente ultra-rapide lui permet de pénétrer, et il a du pop dans ses mains pour gagner au point d’attaque.

Stratège

Bo Nix, Oregon

Statistiques 2023: 364-470 (77,4%), 4 508 yards, 45 TD, 3 INT, 54 courses, 234 yards au sol, 6 TD au sol

Rang : 29e au classement général (QB5)

Rapport de dépistage (rapport complet via B/R)

Le plus grand atout de Nix est sans doute son athlétisme. Il est flexible, rapide et dangereusement explosif. Il échappe constamment à la pression et trouve différentes manières d’y parvenir. Nix apporte également une bonne vitesse sur le terrain, ce qui lui sert bien comme brouilleur et comme coureur désigné. En tant que lanceur, Nix a physiquement la marchandise. Il a un bras libre et peut le bombarder sur le terrain avec une relative facilité. De plus, la vitesse de Nix est bien supérieure au seuil de la NFL. Il peut conduire le ballon en dehors des chiffres et dans des fenêtres étroites au milieu de manière fiable. Cela s’applique même à la capacité de Nix à lancer en courant, où il brille vraiment.

Michael Penix Jr., Washington

Michael Penix Jr.

Photo de Maddie Meyer/Getty Images

Statistiques 2023: 363-555 (65,4%), 4 903 yards, 36 TD, 11 INT, 3 TD au sol

Rang : 25e au classement général (QB4)

Rapport de dépistage (rapport complet via B/R)

Dans le jeu de Penix, tout commence et se termine avec la force des bras. Le ballon explose hors de sa main. Il peut le bombarder à 60 mètres sur le terrain d’un simple mouvement du poignet, ainsi qu’attaquer des fenêtres étroites à portée intermédiaire. Penix est également le plus précis sur le terrain. Penix n’a pas non plus peur d’utiliser son bras. Il est toujours à la recherche de tirs sur le terrain et est plus que disposé à donner une chance à ses gars dans des situations contestées, un trait qui lui a bien servi avec les ballons exceptionnels de Washington.

Michael Pratt, Tulane

Statistiques 2023: 185-283 (65,4%), 2 406 yards, 22 TD, 5 INT, 98 courses, 286 yards au sol, 5 TD au sol

Rang : 88e au classement général (QB7)

Rapport de dépistage (rapport complet via TDN)

Dans la poche, l’expérience de Pratt brille en tant que pré-instantané de processeur. Identification rapide de la profondeur et des principes de la couverture extérieure. Mécanique propre avec une livraison en douceur et une fermeture éclair facile. Peut parfois tirer un peu trop sur la ficelle lorsqu’on lui demande de superposer les lancers, mais la laisse souvent tomber directement dans le seau. Zéro souci si on lui demande de vivre à l’intérieur des plaqués en tant que pur passeur de poche. Rafale moyenne, mais possède une certaine capacité athlétique à créer des jeux volumineux si les défenseurs leur tournent le dos. Pratt est excellent dans le jeu-action, où il vend le point de maillage et retourne rapidement la tête pour scanner. Sa base reste propre et sera rarement déséquilibrée si l’on lui accorde l’espace nécessaire. Cependant, la mécanique du travail en jeu-action pourrait être modifiée au niveau suivant, où Pratt est habitué à s’aligner sur une base neutre avec ses épaules perpendiculaires à la ligne de mêlée. Le point de maillage et le recul initial sont un processus allongé qui pourrait être considéré comme un mouvement inutile, quelle que soit l’infraction dans laquelle il se trouve.

Ligne offensive

Taliese Fuaga, État de l’Oregon

Rang : 18e au classement général (OT4)

Rapport de dépistage (rapport complet via TDN)

Taliese Fuaga compte 1 564 clichés au tacle droit pour l’offensive des Beavers. Il joue avec un physique qui donne le ton lors des moments difficiles. Fuaga sort de sa position avec une bonne rapidité et du pop. Il affiche le burst pour atteindre et couper les bloqueurs sur les concepts de zone. Fuaga a des mains lourdes qui peuvent assommer les défenseurs et contrecarrer leur élan une fois qu’il est verrouillé. C’est un bon bloqueur d’escalade jusqu’au deuxième niveau et dans l’espace. Que ce soit face à des secondeurs ou à des arrières défensifs, il sort rapidement et traque la cible. Il a une longueur de bras suffisante et l’utilise à son avantage en passe pro. Fuaga utilise des points de consigne verticaux, courts et 45 degrés/diagonaux. Son mouvement latéral est efficace et efficient pour fermer les points d’accès du défenseur au champ arrière. Fuaga rencontrera les défenseurs au sommet de leur course avec une bonne posture et de la patience. Son timing de frappe est suffisant et mélange des coups fantômes pour gâcher le timing de la course du défenseur. Cela lui permet de récupérer s’il est battu par la ruée initiale.

Jackson Powers-Johnson, Oregon

Rang : 48e au classement général (iOL2)

…