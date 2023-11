Raiders-Giants Semaine 10 : Las Vegas organise la fête du licenciement de Josh McDaniels

Un panier de basket dans le vestiaire.

Drame divulgué entre l’entraîneur-chef licencié et son remplaçant par intérim.

Les fans chantent « Merci, Mark » au propriétaire des Las Vegas Raiders pour avoir effectué le changement tardif dans la soirée d’Halloween.







Soufflage de cigares dans les vestiaires d’après-match.

Honnêtement, avons-nous déjà vu une équipe, un personnel et une base de fans célébrer le licenciement d’un entraîneur comme ce qui s’est passé cette semaine lorsque les Raiders ont licencié Josh McDaniels et l’ont remplacé par l’entraîneur des secondeurs Antonio Pierce ? Mais le vieux Joshy était ce genre de désastre spécial.

Dimanche, c’était une fête totale au stade Allegiant alors que les Raiders ont écrasé les terribles Giants 30-6 pour améliorer 4-5 et donner vie à leur saison autrefois apathique.

Regardons les aspects clés des festivités :

Du plaisir avec un nouvel entraîneur :

Pierce, un ancien super Bowl-secondeur gagnant, a prêché le plaisir et la confiance à son équipe. À seulement sa deuxième saison dans la NFL en tant qu’entraîneur, Pierce fait croire à ses joueurs en lui (et en eux-mêmes) et c’est ce que vous voulez chez un entraîneur par intérim (voir Rich Bisaccia). Selon ESPN Stats and Information, les 24 points marqués par les Raiders en première mi-temps étaient le plus grand nombre depuis les débuts d’un entraîneur depuis 2017. Davis a déclaré au cours de la semaine que Pierce pourrait conserver son poste l’année prochaine et dimanche n’a rien fait pour mettre fin à cette pensée.

L’offense prend vie :

Nous connaissons tous les détails sanglants du carnage laissé par McDaniels. L’offensive des Raiders a été la seule équipe à ne pas marquer plus de 19 points dans un match au cours des huit premiers matchs. Ils ont marqué 24 points à la mi-temps. Lors de son premier match en tant que coordinateur offensif (et appelant au jeu), l’ancien entraîneur des quarts Bo Hardegree a qualifié de jeu impressionnant la course (et la passe longue) préparant le jeu de passes. L’offensive a des armes et cela s’est montré dimanche. Quelle accusation accablante contre McDaniels, venu à Las Vegas l’année dernière en tant que prétendu sorcier offensif. S’il te plaît.

Jeu O’Connell parfait :

Une partie des grands changements à Las Vegas au cours de la semaine est l’insertion du quart-arrière recrue Aidan O’Connell en tant que quart-arrière partant, en remplacement de l’agent libre Jimmy Garoppolo. Le choix de quatrième ronde de Purdue a été extrêmement efficace car il avait l’air à l’aise puisqu’il a complété 16 des 25 passes pour 209 verges sans revirements. Il avait une meilleure protection que lorsqu’il l’avait contre le Chargeurs lors de la semaine 4 et ainsi, il a bien gardé le ballon. O’Connell est-il la réponse à long terme à Las Vegas ? Eh bien, comme Pierce, le temps nous le dira, mais il a passé une bonne journée et il continuera sûrement à jouer et aura l’occasion d’impressionner davantage.

Josh Jacobs avec le score

Photo par Ian Maule/Getty Images

Jacobs mange :

Le plan était d’impliquer davantage le porteur de ballon Josh Jacobs dans cette nouvelle direction d’entraîneur et ce fut le cas. Il a connu un match solide en terminant avec 98 verges et deux touchés en 26 courses. Il a dépassé pour la première fois la barre des 100 verges au sol. mais il a perdu des mètres lors de sa dernière course. Pause difficile. Attendez-vous à ce que les Raiders poursuivent ce plan pour tenter de recréer son succès de la saison dernière.

Daniel Jones est à terre :

Le quart-arrière des Giants, Daniel Jones, a joué dimanche après avoir raté un mois en raison d’une blessure au cou. Pourtant, il s’est blessé au genou sans contact au deuxième quart et a été remplacé par Tommy DeVito qui a été le quart-arrière de troisième corde des Giants pendant la majeure partie de la saison. Il a été inefficace comme prévu. Les Raiders ont affronté de nombreux quarts de bas niveau cette saison et cela se poursuivra la semaine prochaine contre les Jets de New York et Zach Wilson.

Jeu de rentrée :

Les Raiders n’auraient pas pu mieux choisir l’adversaire de dimanche pour commencer ce redémarrage que d’affronter les Giants. Ils sont l’une des pires équipes de la NFL avec une fiche de 2-7. L’offensive est l’unité la moins bien classée de la NFL, car elle est entrée dans le match avec une moyenne de seulement 11 points par match et cela n’a pas aidé qu’ils jouent sans les anciens Raiders. Bol Pro l’ailier rapproché Darren Waller et ils étaient à nouveau coincés avec DeVito. Oui, les Raiders ont déjà perdu contre de mauvaises équipes, donc au moins, ils se sont occupés de leurs affaires.

La défense répond :

Oui, l’offensive des Giants est mauvaise, mais les Raiders ont réalisé de gros jeux avec deux interceptions et Maxx Crosby a ajouté trois autres sacs pour lui donner une note de 9,5 cette saison. Les Raiders ont réussi huit sacs, dont un par le choix de première ronde Tyree Wilson.

Il s’agit du total de sacs le plus élevé en 13 saisons. Leur entraîneur-chef à l’esprit défensif souriait.

Adams et Renfrow ne jouent pas un rôle important dans l’offensive :

Les Raiders doivent encore impliquer davantage les receveurs larges Davante Adams et Hunter Renfrow. O’Connell a commencé à cibler Adams au troisième quart. Adams termine avec quatre attrapés pour 34 verges et n’a réussi que 18 attrapés pour 1 756 verges au cours des cinq derniers matchs. Renfrow a réussi deux attrapés pour 32 verges et 12 attrapés pour 124 verges en neuf matchs. Vous ne pouvez pas tout réparer en une semaine, et ce n’est pas grave.

Autre opportunité :

Les Raiders ont une chance de grimper à .500 la semaine prochaine à domicile contre les Jets de New York, qui ont une fiche de 4-3 avant le match de lundi soir à domicile contre les Chargers de Los Angeles. Les Jets sont très battables. si Pierce peut mener les Raiders à la victoire, ils commenceront à penser à se battre pour une place en séries éliminatoires avec des matchs difficiles contre les Dauphins de Miami et Chefs de Kansas City pour terminer le jeu de novembre.

