Raiders et Chargers prêts pour la fusillade – Shaw Local

La semaine 1 de la saison NFL est arrivée, et avec cela vient une nouvelle année de dissection de la façon dont chaque match affecte le football Fantasy et quels joueurs sont en mesure d’éclater.

C’est particulièrement important pour ceux qui jouent à la fantaisie quotidienne par opposition à la ligue traditionnelle d’une saison, et il existe également des options d’accessoires pour les joueurs dans la mesure où un joueur dépasse ou est inférieur aux divers totaux statistiques définis par les livres, tels que notre partenaire. Césars Sportsbook.

Nous aurons trois matchs à surveiller chaque semaine, y compris celui qui devrait voir beaucoup de points et être le plus amical pour DFS, celui à éviter pour la fantaisie puisque les défenses sont prêtes à briller et celle qui est prévue pour plus de points que beaucoup ne s’y attendaient.

Nous aurons également les meilleures valeurs d’accessoires des joueurs pour passer, se précipiter et recevoir avec les cotes de Caesars, alors regardons qui est prêt à livrer au cours de la semaine 1.

MEILLEURS MATCHUPS À SURVEILLER

Le plus empilable : Raiders at Chargers

Les Raiders et les Chargers ont tous deux plusieurs joueurs qui valent la peine de commencer dans la fantaisie et de s’inscrire à des fins DFS avec une fusillade de la semaine 1 à l’horizon entre les quarts Justin Herbert et Derek Carr. Herbert et Carr ont tous deux des armes puissantes telles que Keenan Allen et Mike Williams et Austin Ekeler pour les Chargers et Davante Adams, Hunter Renfrow et Darren Waller pour les Raiders. Il sera difficile pour l’une ou l’autre des défenses de suivre le rythme, alors n’ayez pas peur de charger les deux attaques dans ce qui devrait être des conditions météorologiques parfaites.

Mention honorable: Chefs chez Cardinals

Restez à l’écart: 49ers à Bears

Chicago est l’endroit où les quarts vont mourir, ce qui est une déception pour les appelants prometteurs de deuxième année Trey Lance et Justin Fields qui doivent commencer leurs saisons là-bas. Attendez-vous à ce que les défenses arrivent après ces quarts inexpérimentés là où elles devront courir autant ou plus que lancer, ce qui rend les receveurs de ce match pas idéaux pour la fantaisie. Les porteurs de ballon partants Elijah Mitchell et David Montgomery pourraient produire, mais ils n’offrent pas beaucoup d’avantages dans les projets qui seront le concours le moins bien noté de la semaine.

Mention honorable: Géants chez Titans

Lowkey a Shootout: Eagles at Lions

Il devrait y avoir beaucoup de points dans ce concours, même si peu de gens en parlent comme d’un affrontement fantastique. La défense des Lions a encore des points d’interrogation majeurs, ce qui devrait permettre à Jalen Hurts de prospérer en tant que passeur avec les receveurs de goujons AJ Brown et DeVonta Smith capables d’étirer le terrain tout en exécutant le ballon avec un Miles Sanders pour l’instant en bonne santé. Les Lions pourraient avoir du mal au début, mais le roi du temps des ordures Jared Goff devrait être en mesure de les ramener en seconde période là où D’Andre Swift, Amon-Ra St. Brown et TJ Hockenson peuvent produire des lignes de statistiques de qualité.

Mention honorable: Jaguars chez Commanders

JEUX DE TOP PROP

Passes: Joe Burrow sous 258,5 verges par la passe (-117)

Burrow est un nom que beaucoup seront tentés de prendre en charge, mais ce n’est pas la semaine pour faire tapis sur l’ancienne star de LSU ayant une grande performance statistique. La défense contre la passe des Steelers est bien meilleure que leur défense contre la course, ce qui signifie que les Bengals s’appuieront probablement sur Joe Mixon et le jeu de course plutôt que sur le bras de Burrow.

Mention honorable: Trevor Lawrence sur 237,5 verges par la passe (-117)

Rushing: Alvin Kamara sur 59,5 verges au sol (-108)

La défense des Falcons était parmi les pires de la ligue la saison dernière, en particulier contre la course, et Kamara en a profité avec une performance de 133 verges au sol lors de son dernier match de la saison dernière. Avec la ligne défensive des Falcons qui ne semble pas meilleure que l’année dernière, cherchez Kamara pour reprendre là où il s’est arrêté en tant que cheval de trait des Saints.

Mention honorable: Lamar Jackson sur 61,5 verges au sol (+102)

Réception : AJ Brown sur 64,5 verges sur réception (+100)

La défense des Lions est exploitable comme mentionné ci-dessus, et Brown devrait pouvoir en profiter pleinement lors de ses débuts avec les Eagles. Les Lions ont été entaillés par Deebo Samuel lors du premier match de la saison dernière, qui possède des compétences similaires à celles de Brown, alors attendez-vous à ce que l’ancien Titan délivre une énorme performance en termes de métrage même si DeVonta Smith voit un nombre égal d’objectifs.

Mention honorable: Davante Adams sur 78,5 verges sur réception (-115)

Spencer ‘the Guru’ Urquhart (@spencertheguru) est un analyste du football Fantasy depuis 2014, fondant une communauté de plus de 6 000 abonnés sur Instagram