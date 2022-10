Raiders de Las Vegas 29-30 Chiefs de Kansas City: Patrick Mahomes lance quatre touchés à Travis Kelce dans une victoire folle | Nouvelles de la NFL

Patrick Mahomes et Travis Kelce célèbrent après que les Chiefs de Kansas City aient battu les Raiders de Las Vegas lundi soir

Patrick Mahomes a lancé quatre passes de touché à Travis Kelce alors que les Chiefs de Kansas City ont surmonté un déficit de 17 points au deuxième trimestre pour vaincre les Raiders de Las Vegas 30-29 dans un affrontement palpitant de Monday Night Football.

Histoire du jeu

Davante Adams a lui-même réussi deux touchés de longueur, de 58 et 48 verges, pour les Raiders, dont le deuxième a donné à Las Vegas l’occasion d’égaliser le match avec quatre minutes et demie restantes.

Mais, au lieu d’opter pour la tentative de point supplémentaire, l’entraîneur-chef des Raiders Josh McDaniels a opté pour une conversion en deux points pour leur redonner la tête, mais Josh Jacobs – qui avait déchiqueté la défense des Chiefs toute la nuit, à hauteur de 154 verges et un TD sur 21 courses – a été bourré à la ligne de but.

Les Raiders ont récupéré le ballon une dernière fois à deux minutes et demie de la fin, et une longue troisième passe à Adams a semblé les placer à portée de but. Mais le jeu a été revu et Adams n’avait pas réussi à mettre les deux pieds dans les limites, et Derek Carr a lancé incomplet le quatrième et un pour pratiquement mettre fin au match.

Dans sa frustration après la défaite, Adams a poussé un caméraman au sol alors qu’il entrait dans le tunnel menant au vestiaire de l’équipe.

Il s’est depuis excusé pour l’incident, en publiant sur Twitter: “Désolé pour le gars que j’ai poussé au match. De toute évidence, très frustré par la façon dont le match s’est terminé et quand il a couru devant moi alors que je sortais, c’était ma réaction et je me sentais horrible tout de suite.

“Ce n’est pas moi. MES EXCUSES mec j’espère que tu verras ça.”

La défaite des Raiders (1-4) est leur quatrième consécutive contre les Chiefs (4-1) et leur neuvième lors des 10 dernières rencontres entre les deux équipes. Ajoutant à leur frustration, le fait que le résultat aurait pu être si différent, avec Las Vegas prenant une avance de 17-0 au milieu du deuxième quart.

Mais l’élan a commencé à changer lorsque Kelce a d’abord trouvé la zone des buts pour le premier de ses quatre scores avant la mi-temps, et a finalement atteint la zone des buts pour les Chiefs.

Une rudesse très discutable de l’appel du passeur sur le plaqueur défensif de Kansas City Chris Jones, qui a annulé un gros chiffre d’affaires peu avant la pause, n’a servi qu’à dynamiser l’équipe, et en particulier l’entraîneur-chef Andy Reid – qui a donné à l’arbitre Carl Cheffers plus qu’un morceau de son esprit en se rendant au vestiaire.

Les Chiefs ont ouvert la seconde mi-temps avec des entraînements consécutifs plafonnés par Kelce, de chaque côté d’un botté de dégagement des Raiders, pour leur donner soudainement une avance de 24-20.

Cet avantage a été réduit à 24-23 avant que le botteur de remplacement Matthew Wright – qui a frappé un 59 verges avant la mi-temps pour établir le record de la franchise – a arraché un 37 verges à gauche, seulement pour que l’ailier défensif des Raiders Malcolm Koonce soit appelé. tenant, offrant à KC un premier essai automatique, Mahomes trouvant à nouveau Kelce pour étendre son avance à 30-23.

Le score se terminerait comme il avait commencé, Adams trouvant la zone des buts avec un long touché, mais l’échec de la conversion en deux points à suivre a permis aux Chiefs de s’échapper avec la victoire.

