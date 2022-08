Raid Trump: ce que le document du FBI justifiant la recherche a révélé – et pourquoi certaines parties ont été masquées | Nouvelles américaines

La justification du FBI pour son raid sur la maison de l’ancien président américain Donald Trump a été publiée.

Cependant, un juge a a ordonné qu’il soit fortement expurgé et de grandes parties du document sont noircies.

Voici la signification des parties que nous pouvons voir et une explication de la raison pour laquelle certains extraits ont été noircis :

Page un

Dans cette première page, il n’y a qu’une seule rédaction. C’est le nom de l’agent du FBI qui a écrit l’affidavit – la justification de 32 pages à un juge pour le raid proposé sur celui de Mr Trump Maison de Floride.

Le reste de la première page fournit une confirmation et des détails sur une enquête gouvernementale – de nature criminelle – concernant “la suppression et le stockage inappropriés d’informations classifiées dans des espaces non autorisés ainsi que la dissimulation ou la suppression illégale de documents gouvernementaux”.

Comme le document l’allègue plus tard, ces documents étaient de nature hautement classifiée et risquaient d’exposer l’identité des espions américains.

Dans la première page, nous obtenons également la confirmation que l’enquête du FBI a été déclenchée par une saisine de la NARA – la United States National Archives and Records Administration – après avoir reçu 15 boîtes de documents de l’équipe de M. Trump en janvier.

C’est la clé. Plus sera révélé ci-dessous.

La première page mentionne également M. Trump par son nom mais ne dit pas qu’il est la cible spécifique de l’enquête. Il dit qu’il sera appelé FPOTUS dans le document. Ceci est un acronyme pour l’ancien président des États-Unis.

Page deux

Ici, nous obtenons plus de détails sur les 15 cases mentionnées à la première page. Ces boîtes sont au cœur de l’enquête.

Ils ont été remis par l’équipe de M. Trump en janvier après des mois de demandes des Archives nationales.

Le personnel des Archives nationales a remarqué qu’ils étaient classifiés et a renvoyé l’affaire au FBI. Leur travail consistait à mener une enquête formelle pour savoir si les documents étaient mal stockés et pourquoi ils se sont retrouvés à Mar-a-Lago.

L’affidavit indique qu'”il y a des raisons probables de croire que des documents supplémentaires contenant des NDI classifiés ou qui sont des dossiers présidentiels soumis à des exigences de conservation des dossiers restent actuellement dans les locaux” (Mar-a-Lago).

Nous ne savons pas ce qui a amené le FBI à croire que d’autres documents se trouvaient à Mar-a-Lago, mais un document séparé publié avec l’affidavit indique que de nombreux témoins ont aidé les enquêteurs.

L’affidavit révèle que le FBI pense qu’il y a “des raisons probables de croire que des preuves d’obstruction seront trouvées” à Mar-a-Lago.

Le point quatre de la page deux révèle les détails de l’enquêteur du FBI qui a rédigé l’affidavit – il est un expert en “contre-espionnage et espionnage”.

Page trois

La page trois indique clairement que le FBI est d’avis qu'”il y a des raisons probables de croire que les emplacements à fouiller dans les locaux contiennent des preuves, de la contrebande, des façades de crime ou d’autres objets possédés illégalement en violation de…”

Il cite ensuite un code spécifique de la loi des États-Unis – Titre 18, point 793 qui concerne “la collecte, la transmission ou la perte d’informations de défense”.

Fait intéressant, le document n’allègue aucun crime contre un individu, du moins dans les parties que nous pouvons voir.

Page 4

La quatrième page est utile pour déchiffrer le jargon et les acronymes du gouvernement américain qui sont essentiels pour comprendre la classification des documents trouvés à Mar-a-Lago.

Il différencie le “secret” du “top secret”, il définit SCI – Sensitive Compartmented Information, Special Intelligence, and HUMINT – qui est une désignation pour un rapport d’un officier de la CIA basé sur des conversations avec une source humaine confidentielle à l’étranger – un espion.

Une préoccupation centrale du FBI semble être que les espions ont été mis en danger parce que les documents n’étaient pas stockés correctement.

Page 12

Beaucoup de pages ressemblent à ceci – totalement expurgées. Cela, nous dit-on, est en partie dû au fait que l’identité des témoins pourrait être révélée. Rappelez-vous que l’enquête est en cours. Les enquêteurs ne veulent pas le compromettre.

Un document séparé – un mémorandum de loi – expliquant la nécessité d’expurger l’affidavit, indique que “révéler ces informations pourrait gravement désavantager le gouvernement alors qu’il recherche des informations supplémentaires auprès des témoins… Ces préoccupations sont particulièrement convaincantes dans ce cas… Dans Bref, le gouvernement a des craintes fondées que des mesures pourraient être prises pour contrecarrer ou autrement entraver cette enquête si des faits contenus dans l’affidavit étaient divulgués prématurément ».

Page 17

C’est une page clé. Il fait référence aux 15 boîtes remises par l’équipe de M. Trump en janvier 2022, un an après son départ de la Maison Blanche.

Nous apprenons que dans les boîtes se trouvaient des centaines de documents, dont certains avec les classifications les plus élevées du gouvernement américain.

Il indique également que certains des documents contenaient des notes manuscrites de M. Trump (FPOTUS).

C’est la découverte et l’examen de ces documents, combinés aux informations des témoins, qui ont incité le FBI à mener le 8 août une perquisition sans précédent au domicile privé d’un ancien président.

La réponse de l’ancien président ?

Vendredi, M. Trump a accordé une interview à l’émission de Lou Dobbs The Great America. On ne sait pas quand il a été enregistré, mais il semble que ce soit avant la publication de l’affidavit.

Dans l’interview, il déclare : « Je n’ai rien fait de mal. Et c’est la même chose ici. bien avant les mi-mandats et tout ça quand j’aurai les meilleurs sondages que j’aie jamais eus.

“C’est une attaque politique contre notre pays, et c’est une honte et les gens le comprennent. Les gens le comprennent et ils auraient pu entrer et ils auraient pu nous parler et ils auraient pu prendre tout ce dont ils avaient besoin. Mais au lieu de cela, ils ont fait une descente Ils ont pris mes passeports. Ils ont pris des choses qu’ils n’auraient jamais dû prendre avec qui sont privilégiées et c’est une honte pour notre pays. C’est vraiment le cas. Et ça, ça ne finit jamais. Ce sont les mêmes personnes. Les mêmes fuites, Ils fuient aux mêmes endroits, les mêmes personnes font la fuite.

“C’est une honte. C’est une honte. Notre pays est une épave.”