Raid sur un camp de protestation sri-lankais

Cette décision fait suite à des mois de troubles dans le pays qui ont vu un nouveau président élu

Vendredi, les forces de sécurité sri-lankaises ont fait une descente dans un camp de protestation anti-gouvernemental devant le bureau présidentiel à Colombo au milieu d’une crise politique de plusieurs mois déclenchée par un effondrement financier.

“Une opération conjointe impliquant l’armée, la police et les forces spéciales de la police a été lancée au petit matin pour récupérer le secrétariat présidentiel des manifestants car ils n’ont aucun droit légal de le tenir“, a déclaré le porte-parole de la police, Nalin Thalduwa, à l’agence de presse Reuters.

Selon la police, le raid a conduit à neuf arrestations, deux des personnes détenues ont été blessées. Les organisateurs de la manifestation affirment qu’au moins 50 personnes ont été blessées, dont plusieurs journalistes. Ils disent également qu’ils prévoyaient de remettre pacifiquement les bureaux présidentiels, une intention dont la police a déclaré ne pas avoir eu connaissance.

Les manifestants ont accusé les autorités d’une violente répression. “Ils nous ont battus vraiment cruellement“, a déclaré un militant à Reuters. “M. Wickremesinghe ne sait pas ce qu’est la démocratie,” il ajouta.

Des images médiatiques de la scène semblent montrer des soldats en tenue anti-émeute, armés de fusils, marchant vers le camp, connu sous le nom de Gota Go Gama, qui était en place depuis avril. Le nom du camp fait une référence apparente à Gotabaya Rajapaksa, l’ancien président du Sri Lanka, et appelle à sa démission.

Cette décision intervient après que Ranil Wickremesinghe a prêté serment en tant que président jeudi, après que l’ancien président a fui le pays et a démissionné. Le Sri Lanka est confronté à des troubles depuis plusieurs mois en raison de graves pénuries de nourriture et de carburant et d’une inflation record.

La crise a été imputée à la pandémie de Covid-19, qui a réduit les revenus touristiques de l’île, et à l’interdiction par Rajapaksa des engrais chimiques, qui a porté un coup dur au secteur agricole.