Raid sur Dieppe : des vétérans canadiens en France pour marquer leur anniversaire

OTTAWA –

Des drapeaux canadiens flottent aux côtés des Français et des Britanniques dans les rues de Dieppe, en France, chaque mois d’août, alors que la ville célèbre l’anniversaire d’une journée importante et désastreuse de la Seconde Guerre mondiale.

Il y a 80 ans aujourd’hui, plus de 5 000 soldats canadiens ont été envoyés sur les plages pour tenter de percer la ville occupée par la mer.

Parmi eux se trouvait Gordon Fennell, 20 ans, membre du régiment des chars de Calgary, qui est revenu cette semaine pour commémorer la bataille au cours de laquelle plus de 900 Canadiens sont morts.

Fennell est l’un des rares survivants de l’opération Jubilee, l’un des événements les plus connus et les plus meurtriers de toute la guerre pour le Canada.

Sur plus d’un million de Canadiens qui ont servi pendant la guerre, on estime qu’environ 20 000 sont encore en vie aujourd’hui, et leur âge moyen est de 95 ans.

L’historien Mike Bechthold dit qu’il est plus important que jamais d’entendre leurs histoires et d’honorer leurs sacrifices.



