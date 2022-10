Raid militaire israélien en Cisjordanie : un homme tué, deux journalistes blessés

CNN

Un Palestinien a été tué et deux journalistes blessés par balles par les forces israéliennes lors d’un raid militaire israélien en Cisjordanie occupée, ont annoncé mercredi les autorités palestiniennes.

L’homme qui a été tué avait 21 ans, selon le ministère palestinien de la Santé. L’armée israélienne a affirmé qu’il tirait sur des soldats lors du raid, qui a eu lieu dans le village de Deir al-Hatab près de Naplouse.

Les deux journalistes blessés ont été identifiés comme étant les photojournalistes Mahmoud Fawzy et Louay Samhan qui travaillent pour la chaîne de télévision de l’Autorité palestinienne Palestine TV, ont indiqué les autorités palestiniennes.

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré que la cause de leurs blessures était « inconnue ».

La vidéo de la scène où les deux journalistes ont été abattus montre les deux hommes et leurs collègues dans un immeuble portant des casques et des gilets de protection avec des étiquettes de PRESSE.

L’un des journalistes semble grimper par une fenêtre ou s’ouvrir avec une blessure à la jambe avant d’être aidé par des collègues. Un autre journaliste est allongé dans les escaliers avec ce qui semble être une blessure au bras avant d’être également aidé par des collègues hors de la maison et dans une ambulance. Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que les deux étaient dans un état stable.

Dans un communiqué, Tsahal a déclaré qu’ils étaient dans le village “pour appréhender un terroriste soupçonné d’avoir participé à l’attaque par balle contre un bus et un taxi israéliens adjacents à la ville de Naplouse dimanche dernier”.

Tsahal a déclaré que le suspect, identifié par Tsahal comme un membre travaillant pour le groupe militant du Hamas, s’est barricadé dans un immeuble résidentiel et a tiré sur des soldats, qui ont riposté par « des tirs réels vers la résidence » ainsi que « des grenades à fragmentation et un bulldozer ». .” Le suspect, identifié comme étant Salman Amran, a finalement été arrêté, a indiqué Tsahal.

Pendant le raid, Tsahal a déclaré que « des coups de feu ont été tirés vers les soldats à partir d’un certain nombre de sources. Les soldats ont riposté par des tirs à balles réelles vers les sources des tirs. Des coups sur un certain nombre de Palestiniens armés ont été identifiés et un assaillant a été tué à la suite de la fusillade. »

Concernant les deux journalistes blessés, Tsahal a déclaré : « nous sommes au courant de rapports concernant deux travailleurs des médias qui se trouvaient dans la zone de l’activité et ont été blessés, la cause de la blessure est inconnue. Nous soulignons que la présence de civils non impliqués dans les zones de combat représente une menace pour la vie. »

De manière inhabituelle, le raid a eu lieu le jour de Yom Kippour, la fête juive la plus sainte lorsque tout Israël, y compris les aéroports, est complètement fermé.

Ahmad Assaf, superviseur général des médias officiels de l’Autorité palestinienne, a déclaré que l’équipe était dans le village pour couvrir le raid militaire israélien et a accusé Israël de “ciblage israélien incessant des médias palestiniens, qui ne s’est pas arrêté un jour et vise à obscurcissez la vérité, enterrez-la et terrorisez les journalistes palestiniens ».

“Malgré les crimes de l’occupation contre les médias palestiniens, nous sommes déterminés à poursuivre notre devoir envers notre peuple et sa cause, à exposer les crimes de l’occupation et à transmettre leur voix au monde”, a déclaré Assaf.

Dans un communiqué, le Premier ministre de l’Autorité palestinienne, Muhammad Shtayyeh, a accusé Israël de “cibler les journalistes pour qu’ils éloignent leurs objectifs de la scène du crime”.

Shtayyeh a également accusé Israël d’une “politique systématique de meurtres et d’intimidations, sans aucune considération pour les lois internationales, profitant de l’absence de responsabilité et de l’impunité”.

La Cisjordanie occupée, en particulier les régions de Jénine et de Naplouse, se trouve dans une situation de plus en plus instable et dangereuse, car des opérations militaires israéliennes quasi quotidiennes se heurtent à des Palestiniens de plus en plus armés.

Israël a régulièrement attaqué des villes et des villages de Cisjordanie occupée, affirmant qu’il visait des militants et leurs caches d’armes avant qu’ils n’aient la possibilité de pénétrer en Israël et de mener des attaques. L’opération, baptisée “Break the Wave” par Tsahal, a été lancée après une série d’attaques contre des Israéliens. Au moins 20 Israéliens et étrangers ont été tués dans des attaques visant des civils et des soldats en Israël et en Cisjordanie depuis le début de l’année.

Plus de 105 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes jusqu’à présent cette année, ce qui en fait l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens dans les territoires occupés depuis 2015, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués s’engageaient violemment avec des soldats lors d’opérations militaires, bien que des dizaines de civils non armés aient été tués, ont déclaré des groupes de défense des droits de l’homme, dont B’Tselem.

Shireen Abu Akleh, correspondante d’Al Jazeera, a été tuée alors qu’elle couvrait également un raid militaire à Jénine en mai. Comme Fawzy et Samhan, Abu Akleh portait un casque et un gilet de protection avec PRESS à l’avant et à l’arrière.

Bien qu’elle ait initialement affirmé qu’Abu Akleh aurait pu être tuée par des tirs de militants palestiniens, Tsahal a admis plus tard qu’elle avait probablement été tuée par erreur par un soldat israélien qui n’avait pas vu qu’elle était un média.

Le Syndicat des journalistes palestiniens indique que jusqu’à présent cette année, il y a eu 80 cas d’agressions physiques de journalistes palestiniens et 35 blessés par balles par les forces israéliennes.