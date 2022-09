Raid israélien en Cisjordanie : au moins 4 Palestiniens tués, des dizaines de blessés

Jérusalem

CNN

—



Au moins quatre hommes palestiniens ont été tués et 44 blessés lors d’un raid militaire israélien et de violents affrontements à Jénine mercredi matin, ont déclaré des responsables palestiniens, ce qui en fait l’un des jours les plus meurtriers en Cisjordanie cette année, qui a déjà vu plus de 100 Palestiniens tués.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que le raid était lié à une attaque à Tel-Aviv en avril qui avait fait trois morts, et que les suspects avaient riposté mercredi avec des explosifs et des coups de feu.

Les troupes de Tsahal sont entrées dans le camp de réfugiés de Jénine pour « appréhender deux suspects impliqués dans un certain nombre de tirs récents », a déclaré Tsahal dans un communiqué.

« Alors qu’ils encerclaient la résidence où se trouvaient les deux suspects, un engin explosif a explosé et les suspects ont ouvert le feu en direction des forces de sécurité. Les forces de sécurité ont riposté conformément aux procédures opérationnelles standard et les deux suspects ont tous deux été tués », a déclaré Tsahal.

L’une des personnes tuées a été identifiée par des responsables palestiniens et israéliens comme étant Abdel Al Rahman Khazam, frère de Raed Khazem, qui a perpétré l’attaque par balle contre un bar du centre de Tel Aviv. Raed Khazem a été tué lors d’un échange de tirs avec les forces de sécurité israéliennes à Jaffa le matin après l’attaque d’avril.

Les trois autres hommes tués mercredi ont été identifiés par les autorités sanitaires palestiniennes comme étant Mohammad Alouna, Ahmad Nazmi Alawneh et Muhammad Abu Na’aseh.

Selon l’agence de presse palestinienne parrainée par l’État, WAFA, “une importante force armée a attaqué Jénine et son camp de réfugiés ce matin, tirant dans toutes les directions et tirant des grenades lacrymogènes tout en entourant et en bombardant une maison qui appartient à Fathi Hazem, père de Raed et Un lit.”

Des vidéos de Jénine montrent plusieurs véhicules militaires blindés israéliens traversant Jénine ainsi que des incendies et de grands panaches de fumée émanant d’une maison. Une vidéo de sécurité semble montrer un groupe de Palestiniens armés tirant vers une rue. L’un d’eux est alors touché à la tête et tombe au sol. Des journalistes locaux ont identifié cet homme comme étant Alawneh.

Les affrontements se poursuivaient en milieu de journée mercredi.

Le porte-parole présidentiel de l’Autorité palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, a déclaré dans un communiqué que “l’occupation israélienne continue de jouer avec la vie de notre peuple palestinien et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité en poursuivant sa politique d’escalade”.

“Israël est toujours un État au-dessus du droit international, et qu’Israël et les États-Unis d’Amérique ont perdu leur crédibilité en exigeant le calme et la préservation de la stabilité, et pratiquent sur le terrain toutes les formes d’escalade, de meurtre et de destruction contre le peuple palestinien, leur terre et leurs lieux saints », a ajouté Abu Rudeineh.

C’est déjà l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens en Cisjordanie depuis 2015, selon le ministère palestinien de la Santé. Plus de 35 des personnes tuées se trouvaient à Jénine. Israël affirme que la plupart des tués s’engageaient violemment avec des soldats lors d’opérations militaires, mais des dizaines de civils non armés ont également été tués, ont déclaré des groupes de défense des droits de l’homme, dont B’Tselem.

Pendant des mois, Israël a régulièrement attaqué des villes de Cisjordanie, en se concentrant en particulier sur Jénine et Naplouse, affirmant qu’il visait des militants et leurs caches d’armes avant qu’ils n’aient la possibilité de pénétrer en Israël et de mener des attaques. L’opération, baptisée “Breaking the Wave” par Tsahal, a été lancée après une série d’attaques contre des Israéliens. Au moins 20 Israéliens et étrangers ont été tués dans des attaques visant des civils et des soldats en Israël et en Cisjordanie depuis le début de l’année.