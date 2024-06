Raid héroïque pour libérer les otages de Gaza ou massacre ?

Les otages israéliens détenus par des militants faisaient partie des plus de 200 personnes tuées lors du raid qui a libéré quatre captifs et qui a été salué comme héroïque en Israël mais décrit comme un massacre dans une grande partie du Moyen-Orient, ont déclaré dimanche des responsables du Hamas.

Abu Obaida, porte-parole de la branche militaire des Brigades Al-Qassam du Hamas, a qualifié le raid de samedi de « crime de guerre complexe ». Il a déclaré que trois otages avaient été tués dans l’attaque, dont un détenait un passeport américain, une affirmation qui devrait être prise « avec une pincée de sel », selon le porte-parole de l’armée israélienne, Peter Lerner.

« En commettant d’horribles massacres, l’ennemi a pu libérer certains de ses prisonniers, mais en même temps, il en a tué certains », a déclaré Obaida. « L’opération représentera un grand danger pour (les otages restants) et aura un impact négatif sur leurs conditions et leur vie. »

L’opération israélienne de samedi a impliqué des centaines de soldats et un soutien aérien massif qui ont pilonné le camp de réfugiés de Nuseirat. Les captifs libérés Noa Argamani, 25 ans, Almog Meir Jan, 21 ans, Andrey Kozlov, 27 ans, et Shlomi Ziv, 40 ans, étaient en bonne santé et avaient retrouvé leurs familles, ont indiqué les autorités israéliennes. Lerner a déclaré qu’ils étaient détenus « dans des maisons civiles, ce qui les plaçait dans l’arène civile ».

L’Égypte et la Jordanie voisines ont exprimé leur indignation face à l’attaque israélienne, la qualifiant de violation du droit international. Le ministère libanais des Affaires étrangères a condamné le « massacre ». Jasem Mohamed Albudaiwi, secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, a qualifié l’attaque de « crime odieux et terroriste qui a ciblé avec brutalité des innocents sans défense ».

Mais le Premier ministre Benjamin Netanyahu est resté ravi dimanche, déclarant dans un message sur les réseaux sociaux : « Heureux le peuple qui a la chance d’avoir ses héros. Nous continuerons ensemble à faire tout notre possible pour rendre tous les otages et remporter la victoire sur nos ennemis. « .

Développements :

∎ Le ministre israélien de la Guerre, Benny Gantz, a démissionné dimanche soir malgré la publication dimanche sur les réseaux sociaux du Premier ministre demandant que Gantz « ne quitte pas le gouvernement d’urgence. N’abandonnez pas l’unité ». Gantz souhaite que Netanyahau fournisse un plan clair pour la gouvernance de Gaza d’après-guerre. Cette décision ne fait pas tomber la coalition au pouvoir mais élimine le seul centriste du gouvernement conservateur de Netanyahu.

∎ Netanyahu a proposé que le sauvetage soit baptisé Opération Arnon en l’honneur du « héros d’Israël Arnon Zamora », le commandant de la force d’assaut qui a été tué pendant l’effort.

∎ Soixante-quatre des morts étaient des enfants et 57 des femmes, a déclaré dimanche le bureau des médias du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas.

∎ Le bureau de Netanyahu a annoncé qu’il nommerait le législateur Danny Danon au poste d’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies. L’ambassadeur Gilad Erdan a annoncé il y a une semaine qu’il démissionnerait après quatre ans ; Danon a occupé ce poste pendant cinq ans avant Erdan.

Le bilan des morts palestiniens s’alourdit lors d’un raid d’otages

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré dimanche que 274 Palestiniens avaient été tués lors du raid, contre 210 samedi. Soixante-quatre des morts étaient des enfants et 57 étaient des femmes, a indiqué le bureau des médias du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas. 698 autres personnes ont été blessées. Israël a déclaré qu’Arnon était le seul soldat israélien tué lors d’un échange de coups de feu avec des militants.

Les forces spéciales israéliennes se font passer pour des réfugiés de Rafah

Certaines forces spéciales se sont glissées dans le camp de réfugiés de Nuseirat dans une voiture surmontée de matelas en se faisant passer pour des Palestiniens fuyant Rafah, selon la chaîne d’information saoudienne Asharq dans un article traduit par le Times of Israel. Ils ont dit aux habitants qu’ils fuyaient l’attaque israélienne sur Rafah et qu’ils logeraient dans le bâtiment près d’un marché – un bâtiment où Argamani était détenu. Les autres otages libérés étaient détenus dans un autre bâtiment voisin.

Biden et Macron saluent le sauvetage :Réitérer l’appel au cessez-le-feu

Les abris de Rafah sont vides alors que les réfugiés fuient à nouveau

Seulement environ 100 000 des plus d’un million d’habitants et de réfugiés qui occupaient Rafah il y a un mois restent dans la ville, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA. Rafah, à la frontière égyptienne dans le sud de Gaza, est devenue le foyer des Palestiniens fuyant les attaques israéliennes qui ont laissé une grande partie du nord et du centre de Gaza en ruines. Alors que les options militaires israéliennes se concentrent désormais sur Rafah, de nombreux Palestiniens retournent vers leurs communautés détruites, a indiqué l’agence.

« Tous les abris de l’UNRWA à Rafah ont été évacués. De nombreuses personnes basées à Rafah ont fui le long de la côte pour chercher des endroits plus sûrs à Khan Younis et dans la zone centrale de Gaza », a indiqué l’UNRWA dans un communiqué.

