Raid du FBI sur un appartement de New York, bureaux «  injustifiés  »

L’avocat personnel de l’ancien président Donald Trump, Rudy Giuliani, a qualifié jeudi le raid du FBI sur son appartement de Manhattan et son cabinet d’avocats de « injustifié » et a nié tout acte répréhensible lié à ses transactions en Ukraine, où il a également cherché à déterrer des informations préjudiciables contre le président Joe Biden et son fils.

Giuliani, lors d’une apparition sur Fox News, a déclaré que des agents du FBI avaient saisi jusqu’à huit appareils électroniques personnels, ainsi que deux autres appareils appartenant à une personne distincte que l’ancien maire de New York n’avait pas identifiée.

Suite:L’appartement de Rudy Giuliani a été perquisitionné par le gouvernement fédéral, accélérant l’enquête sur les relations avec l’Ukraine; mandat signifié à un avocat de DC

Il a dit que sept agents sont arrivés à son appartement mercredi à 6 heures du matin, faisant connaître leur présence avec un « bang, bang, bang » à la porte.

Giuliani a affirmé que le mandat indiquait que des agents enquêtaient sur une allégation selon laquelle il ne s’était pas enregistré en tant qu’agent étranger pour représenter les intérêts ukrainiens aux États-Unis, affirmant qu’il n’avait «jamais» travaillé à ce titre.

Les enquêteurs fédéraux examinent Giuliani depuis au moins début 2019 concernant ses relations commerciales en Ukraine, notamment avec Lev Parnas et Igor Fruman, d’origine ukrainienne, de Biélorussie, qui ont été inculpés à l’automne 2019 pour des accusations de financement de campagne.

Un avocat, Kenneth McCallion, qui a représenté plusieurs clients ukrainiens dans des affaires judiciaires américaines, y compris l’ancien Premier ministre ukrainien Yulia Tymoshenko, a déclaré à USA TODAY à l’époque que des agents lui avaient posé des questions sur les relations commerciales de Giuliani avec Parnas et Fruman.

Les deux hommes ont joué un rôle déterminant dans la connexion de Giuliani avec des responsables ukrainiens alors que Giuliani cherchait des informations sur les transactions financières du fils de Biden, Hunter Biden.

À l’époque, McCallion a déclaré que le FBI et d’autres enquêteurs de contre-espionnage lui avaient posé beaucoup de questions sur les allées et venues de Giuliani en Ukraine et sur les relations commerciales.

Au cours de la dernière année de l’administration Trump, l’enquête fédérale avait été mêlée à un différend interne alors que les procureurs cherchaient à la faire avancer.

Pendant la transition vers l’administration Biden, on s’attendait à ce que le procureur général Merrick Garland soit consulté sur la manière dont l’enquête se déroulerait.

Le ministère de la Justice a refusé de commenter l’enquête.

Lors de sa comparution à la télévision jeudi, Giuliani a affirmé qu’il avait cherché à coopérer avec les autorités fédérales à plusieurs reprises avant de se voir signifier le mandat de perquisition mercredi.

Alors que les agents fédéraux collectaient les appareils de Giuliani, l’ancien maire et ancien avocat américain de Manhattan a déclaré qu’il avait dirigé les enquêteurs vers un disque dur d’ordinateur censé avoir appartenu à Hunter Biden, mais il a déclaré que les agents ne l’avaient pas pris.

Giuliani a cherché à utiliser le contenu de l’appareil pour endommager les Bidens.

Hunter Biden a annoncé en décembre que l’avocat américain du Delaware enquêtait sur ses impôts. Les républicains ont remis en question ses relations commerciales en Ukraine et en Chine, mais le président a soutenu son fils.