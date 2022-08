Raid de Mar-a-Lago: l’affidavit de recherche de Trump est publié

WASHINGTON –

Selon un affidavit du FBI publié vendredi, 14 des 15 boîtes récupérées dans la propriété de l’ancien président américain Donald Trump en Floride au début de l’année contenaient des documents classifiés, dont beaucoup étaient top secrets, mélangés à divers journaux, magazines et correspondance personnelle.

Aucun espace dans le domaine Mar-a-Lago de Trump n’était autorisé pour le stockage de documents classifiés, selon les documents judiciaires, qui exposaient la justification du FBI pour fouiller la propriété ce mois-ci, y compris « des raisons probables de croire que des preuves d’obstruction seront trouvé.”

L’affidavit de 32 pages – fortement expurgé pour protéger la sécurité des témoins et des responsables de l’application des lois et “l’intégrité de l’enquête en cours” – offre la description la plus détaillée à ce jour des dossiers gouvernementaux conservés à Mar-a-Lago longtemps après Trump quitté la Maison Blanche. Cela révèle également la gravité des préoccupations du gouvernement selon lesquelles les documents se trouvaient là illégalement.

Le document montre clairement comment la conservation au hasard des archives gouvernementales top secrètes et l’incapacité de les restituer malgré des mois d’efforts des responsables américains pour les récupérer ont exposé Trump à un nouveau péril juridique au moment même où il jette les bases d’une autre éventuelle élection présidentielle. en 2024.

“Le gouvernement mène une enquête pénale concernant la suppression et le stockage inappropriés d’informations classifiées dans des espaces non autorisés, ainsi que la dissimulation ou la suppression illégale de documents gouvernementaux”, a écrit un agent du FBI sur la première page de l’affidavit en demandant l’autorisation d’un juge. pour un mandat de perquisition.

Des documents précédemment rendus publics montrent que des agents fédéraux enquêtent sur des violations potentielles de trois lois fédérales, dont une qui régit la collecte, la transmission ou la perte d’informations de défense en vertu de la loi sur l’espionnage. Les autres lois traitent de la dissimulation, de la mutilation ou de la suppression de documents et de la destruction, de l’altération ou de la falsification de documents dans les enquêtes fédérales.

Trump a longtemps insisté, malgré des preuves claires du contraire, sur le fait qu’il coopérait pleinement avec les responsables gouvernementaux. Et il a rallié les républicains derrière lui en décrivant la recherche comme une chasse aux sorcières à motivation politique destinée à nuire à ses perspectives de réélection. Il a répété ce refrain sur son site de médias sociaux vendredi, affirmant que lui et ses représentants avaient une relation de travail étroite avec le FBI et “LEUR DONNE BEAUCOUP”.

L’affidavit ne fournit pas de nouveaux détails sur 11 ensembles de documents classifiés récupérés lors de la perquisition du 8 août à Mar-a-Lago, mais concerne plutôt un lot distinct de 15 boîtes que la National Archives and Records Administration a récupérées de la maison en janvier. Les Archives nationales ont ensuite envoyé l’affaire au ministère de la Justice, indiquant dans sa saisine qu’un examen a montré “beaucoup” de documents classifiés, selon l’affidavit.

L’affidavit soutient qu’une perquisition à Mar-a-Lago était nécessaire en raison du matériel hautement sensible trouvé dans les boîtes récupérées par les Archives nationales. Sur 184 documents marqués classifiés, 25 étaient au niveau top secret, indique l’affidavit. Certains portaient des marques spéciales suggérant qu’ils comprenaient des informations provenant de sources humaines hautement sensibles ou la collecte de “signaux” électroniques autorisés par un tribunal spécial du renseignement.

Certains de ces documents classifiés ont été mélangés à d’autres documents, y compris des journaux, des magazines et des imprimés divers, indique l’affidavit, citant une lettre des Archives.

Douglas London, ancien officier supérieur de la CIA et auteur de “The Recruiter”, a déclaré que cela montrait le manque de respect de Trump pour les contrôles. “L’une des règles du classifié est de ne pas mélanger classifié et non classifié afin qu’il n’y ait pas d’erreurs ou d’accidents”, a-t-il déclaré.

L’affidavit montre comment les agents ont été autorisés à fouiller une grande partie de Mar-a-Lago, y compris le “bureau 45” post-présidentiel officiel de Trump, les salles de stockage et toutes les autres zones dans lesquelles des boîtes ou des documents pouvaient être stockés. Ils n’ont pas proposé de rechercher des zones de la propriété utilisées ou louées par les membres de Mar-a-Largo, telles que des suites d’invités privées.

Le document note qu’aucun espace à Mar-a-Lago n’avait été autorisé pour le stockage d’informations classifiées au moins depuis la fin du mandat de Trump.

Le FBI a soumis l’affidavit, ou la déclaration sous serment, à un juge afin qu’il puisse obtenir le mandat de fouille de la propriété de Trump. Les affidavits contiennent généralement des informations vitales sur une enquête, les agents expliquant pourquoi ils veulent fouiller une propriété particulière et pourquoi ils pensent qu’ils sont susceptibles d’y trouver des preuves d’un crime potentiel.

Les affidavits restent systématiquement scellés pendant les enquêtes en cours. Mais dans une reconnaissance de l’intérêt public extraordinaire pour l’enquête, le juge magistrat américain Bruce Reinhart a ordonné jeudi au département d’ici vendredi de rendre publique une version expurgée de l’affidavit.

Dans un document séparé non scellé vendredi, des responsables du ministère de la Justice ont expliqué qu’il était nécessaire de caviarder certaines informations pour “protéger la sécurité et la vie privée d’un nombre important de témoins civils, en plus du personnel chargé de l’application des lois, ainsi que pour protéger l’intégrité du enquête en cours.”

La seconde moitié de l’affidavit est presque entièrement expurgée, ce qui rend impossible de discerner la portée de l’enquête ou vers où elle pourrait se diriger. Il n’identifie pas par leur nom les personnes susceptibles de faire l’objet de l’enquête et ne répond pas aux questions essentielles, telles que la raison pour laquelle des documents top secrets ont été apportés à Mar-a-Lago à la fin du mandat du président, même si le gouvernement les considère. en tant que documents présidentiels qui appartiennent aux Archives nationales et nécessitent un stockage spécial.

Il n’inclut pas non plus de détails sur les interactions entre les représentants de Trump et le ministère de la Justice au cours des mois précédant la perquisition, y compris une assignation à comparaître en mai pour les dossiers et une visite de la propriété en juin par le haut responsable du contre-espionnage du ministère. Le va-et-vient a abouti à la recherche du 8 août au cours de laquelle les agents ont récupéré les 11 ensembles de documents classifiés.

Pourtant, le document descellé vendredi offre un aperçu des arguments que l’équipe juridique de Trump devrait présenter à mesure que l’affaire avance. Il comprend une lettre de l’avocat de Trump, M. Evan Corcoran, dans laquelle il affirme qu’un président a “l’autorité absolue” de déclassifier des documents et que “les actions présidentielles impliquant des documents classifiés ne sont pas passibles de sanctions pénales”.

Mark Zaid, un avocat de longue date de la sécurité nationale qui a critiqué Trump pour sa gestion des informations classifiées, a déclaré que la lettre était « manifestement fausse » pour affirmer que Trump pouvait déclassifier « tout et n’importe quoi ».

“Il existe des défenses juridiques et techniques quant à certaines dispositions de la loi sur l’espionnage si elle s’appliquerait au président”, a déclaré Zaid. “Mais certaines de ces dispositions ne font aucune distinction qui soulèverait une défense.”

Les rédacteurs de l’Associated Press Jill Colvin à New York et Nomaan Merchant, Michael Balsamo et Lisa Mascaro à Washington ont contribué à ce rapport.