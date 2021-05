Raid de la police brésilienne dans une favela: 28 morts dans l’opération Jacarezinho

En juin 2020, la Cour suprême brésilienne a ordonné à la police de Rio de Janeiro de restreindre drastiquement les descentes de police qui ressemblaient à des engagements de guerre. Police, encouragé par des politiciens de droite qui avaient remporté les élections en appelant à des tactiques plus sévères contre les gangs criminels, avaient envoyé ces dernières années des voitures blindées, des tireurs d’élite et des hélicoptères pare-balles dans les favelas – et tué un nombre étonnant de personnes. Dans un État de 16 millions d’habitants, la police a tué 1814 personnes en 2019 seulement, selon les statistiques gouvernementales, 80% de plus que la police tuée cette année-là dans tous les États-Unis.