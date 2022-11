Raid de la police allemande, interroge les suspects de discours de haine en ligne

BERLIN (AP) – La police allemande a perquisitionné des maisons et interrogé des suspects dans le cadre d’une campagne nationale annuelle de répression contre les discours de haine en ligne, ont annoncé mercredi les autorités.

La police a mené 91 opérations dans 14 États allemands.

Dans l’État central de Hesse, des agents ont enquêté sur trois femmes et six hommes, âgés de 17 à 72 ans, ont indiqué les procureurs. Les allégations portées contre eux incluent l’incitation à la haine, la diffamation et la diffamation.

L’Allemagne organise des descentes de police annuelles contre les discours de haine en ligne depuis 2016.

La plus haute responsable de la sécurité du pays, Nancy Faeser, a déclaré dans un communiqué que les crimes commis sur les réseaux sociaux, les applications de messagerie et les forums Internet constituaient un “terrain fertile pour la violence extrémiste”.

“Nous devons tracer des lignes claires ici et sortir les coupables de leur supposé anonymat”, a-t-elle déclaré.

Selon la police fédérale, plus de 2 000 crimes à motivation politique commis en ligne sont enregistrés chaque année en Allemagne, mais le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé car de nombreux messages illégaux ne sont pas signalés aux autorités ou se déroulent en groupes fermés.

