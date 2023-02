Raid de la BBC en Inde: la perquisition des bureaux de New Delhi et de Mumbai entre dans le troisième jour

New Delhi

CNN

—



Les autorités fiscales indiennes ont poursuivi leurs perquisitions dans les bureaux de la BBC à New Delhi et Mumbai pour la troisième journée consécutive, ont déclaré à CNN deux sources au courant de l’affaire, des semaines après que le pays a interdit un documentaire du radiodiffuseur britannique qui critiquait le premier ministre Narendra Modi. rôle présumé dans des émeutes meurtrières il y a plus de 20 ans.

Les employés de la BBC ont reçu l’ordre de ne pas divulguer d’informations sur les perquisitions. Un porte-parole du diffuseur a déclaré qu’il coopérait avec les autorités.

Certains membres du personnel ont été invités à rester dans les bureaux pendant la nuit de mardi, a indiqué la BBC. Mais les bureaux sont maintenant ouverts pour que les gens puissent entrer et sortir au besoin.

Les perquisitions interviennent près d’un mois après que le gouvernement indien a déclaré qu’il avait interdit la diffusion du documentaire en deux parties, “India: The Modi Question”, dans le pays et utilisé des “pouvoirs d’urgence” pour empêcher les extraits du film de circuler sur les réseaux sociaux. domestiquement. Twitter et YouTube se sont conformés à l’ordre, a déclaré le gouvernement.

Le documentaire fait revivre le chapitre le plus controversé de la carrière politique du dirigeant indien, lorsqu’il était ministre en chef de l’État occidental du Gujarat en 2002.

Modi a été accusé de ne pas en faire assez pour arrêter certaines des violences les plus odieuses de l’histoire post-indépendance de l’Inde, lorsque des émeutes ont éclaté entre la majorité hindoue de l’État et la minorité musulmane.

Plus de 1 000 personnes, pour la plupart des musulmans, ont été tuées dans les violences et au moins 220 autres ont disparu, selon les chiffres du gouvernement.

Modi a nié les accusations selon lesquelles il n’aurait pas réussi à arrêter la violence. Une équipe d’enquête spéciale nommée par la Cour suprême de l’Inde en 2012 n’a trouvé aucune preuve suggérant qu’il était à blâmer.

Deux ans plus tard, Modi et son parti au pouvoir, le Bharatiya Janata, ont pris le pouvoir en Inde, surfant sur une vague de nationalisme hindou dans le pays de 1,3 milliard d’habitants, où près de 80 % de la population suit la foi.

La décision du gouvernement de bloquer le documentaire a polarisé l’opinion dans la plus grande démocratie du monde. Les critiques l’ont décrié comme une atteinte à la liberté de la presse, tandis que les partisans de Modi se sont ralliés à sa défense.

Le principal parti d’opposition du Congrès indien a décrit les perquisitions fiscales en cours dans les bureaux de la BBC comme une “attaque effrontée” contre la presse libre indienne.

« Si quelqu’un essaie de faire la lumière sur le passé du Premier ministre, ou de déterrer des détails sur son passé… le présent et l’avenir de cette maison de presse seront détruits par ses agences. C’est la réalité », a déclaré mercredi à la presse le chef du département des médias du parti, Pawan Khera. « L’Inde est la mère de la démocratie, mais pourquoi le Premier ministre indien est-il le père de l’hypocrisie ? »

Le BJP a tenté de justifier cette décision en disant que personne dans le pays n’est au-dessus de la loi.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi, le porte-parole du parti, Gaurav Bhatia, a déclaré que les entreprises, y compris les agences de presse, doivent “suivre et respecter la loi indienne”.

“Toute personne, toute agence, qu’elle soit liée aux médias, à une entreprise, si elle travaille en Inde, doit suivre et respecter la loi indienne. S’ils respectent la loi, pourquoi devraient-ils avoir peur ou s’inquiéter ? Laissez le ministère du Revenu faire son travail », a-t-il déclaré.

Les raids ont fait craindre une censure en Inde, plusieurs médias ayant publié des déclarations condamnant les actions du gouvernement.

Désormais classée entre la Turquie et le Soudan, l’Inde a perdu huit places à la 150e place sur 180 nations dans l’Indice mondial de la liberté de la presse publié l’an dernier par le groupe basé à Paris, Reporters sans frontières.

Le Press Club de l’Inde a déclaré dans un communiqué mardi les raids “nuiront à la réputation et à l’image de l’Inde en tant que plus grande démocratie du monde”.

“C’est profondément regrettable car ce dernier cas semble être un cas clair de vendetta, survenant quelques semaines après la diffusion d’un documentaire par la BBC”, a-t-il déclaré, exhortant le gouvernement à “empêcher ses agences d’abuser de ses pouvoirs afin d’intimider”. les média.”