Raid de Dieppe : les vétérans canadiens en France célèbrent leur anniversaire

OTTAWA –

À l’aide d’une canne, Gordon Fennell, 100 ans, s’est levé sur le Square du Canada, un parc près de la côte à Dieppe, en France, où l’ancien soldat a débarqué il y a 80 ans. La foule de résidents locaux, d’étudiants et de dignitaires lui a réservé une standing ovation par un vendredi gris et pluvieux.

À l’âge de 20 ans, membre du régiment de chars de Calgary, Fennell était l’un des quelque 5 000 soldats canadiens envoyés sur les plages pour tenter de percer la ville occupée par les nazis depuis la mer le 19 août 1942.

Mais le raid a été désastreux dès le début. En un peu plus de neuf heures, plus de 900 Canadiens ont été tués. Quelque 1 946 ont été faits prisonniers et la plupart sont restés captifs jusqu’à la fin de la guerre. Beaucoup des 2 210 qui sont retournés en Angleterre ont été blessés.

L’objectif des soldats canadiens, ainsi que de leurs alliés britanniques et américains, était de tester les défenses de l’ennemi, d’endommager ses installations portuaires et de recueillir d’importants renseignements pour aider à vaincre l’Allemagne nazie. Certains historiens pensent maintenant qu’il s’agissait d’une couverture pour une opération de pincement, alors que les forces alliées tentaient de capturer une machine à énigmes, ce qui leur permettrait de lire des messages allemands codés.

En fin de compte, quelle que soit l’intention, l’opération a été un échec.

“On pourrait appeler cela un noble échec”, a déclaré l’historien militaire Michael Bechthold.

“Nous pouvons critiquer (les responsables de la planification) pour la façon dont cela s’est passé, mais je ne pense pas que nous puissions les critiquer pour l’avoir essayé.”

Fennell était l’un des chanceux qui a réussi à s’échapper en Angleterre. Il a eu un autre contact avec la mort lors de la campagne d’Italie en 1943.

“Ma future épouse a contribué à me sauver la vie”, se souvient Fennell dans une vidéo fournie au Musée canadien de la guerre dans le cadre de son exposition intitulée “Forever Changed”.

Il a rencontré Joyce Cobb alors qu’il était en poste en Angleterre et lui a finalement demandé de l’épouser. “Je ne voulais pas me marier avec des bottes de l’armée, alors j’ai demandé à ma mère de m’envoyer des chaussures pour le mariage.”

Ils ont été livrés alors qu’il était en Sicile, et Fennell les a gardés dans le réservoir près de sa tête. Environ huit mois plus tard, le char a été détruit lors d’une attaque.

“Des éclats d’obus ont traversé la semelle des chaussures, traversé mes écouteurs et pénétré dans ma tête”, a déclaré Fennell. “Et alors j’ai écrit à ma femme et lui ai dit : ‘Si tu n’avais pas accepté de m’épouser et mis en place une chaîne d’événements, je ne t’écrirais pas aujourd’hui. Même si tu es en Angleterre, par en acceptant de m’épouser, vous m’avez sauvé la vie.

Fennell s’est accroché à cette paire de chaussures porte-bonheur et en a fait don au Musée de la guerre.

Il est aujourd’hui l’un des rares survivants de l’un des événements les plus connus et les plus meurtriers de toute la guerre pour le Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau a félicité les soldats canadiens et alliés qui ont pris part au raid pour leur héroïsme, leur résilience et leur courage exceptionnels. “N’oublions pas”, a-t-il déclaré vendredi dans un communiqué.

Mais la façon dont le Canada et d’autres pays se souviennent de ces anniversaires importants de la Première et de la Seconde Guerre mondiale pourrait changer, car la plupart des liens tangibles avec eux sont perdus.

“Je pense que c’est absolument incroyable qu’il y ait encore des vétérans qui soient en assez bonne forme pour voyager”, a déclaré Bechthold.

“Nous devons profiter de l’occasion pour honorer ces hommes, les fêter, leur parler, en apprendre davantage sur leurs expériences. Parce qu’une fois qu’ils sont partis, ils sont partis.”

Sur plus d’un million de Canadiens qui ont servi pendant la guerre, on estime qu’environ 20 000 sont encore en vie aujourd’hui, et leur âge moyen est de 95 ans.

Bechthold faisait partie d’une délégation qui a commémoré le 75e anniversaire du jour J en 2019 avec une trentaine d’anciens combattants, dont certains retournaient pour la première fois sur le sol européen.

“On pouvait le voir dans leurs yeux, on pouvait les voir en quelque sorte revivre l’expérience, le traumatisme, la perte, le sacrifice, surtout lors des visites dans les cimetières.”

Les cours d’histoire militaire qu’il enseigne restent populaires, mais il a déclaré que ses étudiants de premier cycle considèrent aujourd’hui même le 11 septembre comme un événement historique — cela s’est produit avant leur naissance — donc “je pense que nous avons du pain sur la planche pour nous assurer que ces événements restent dans leur conscience.”

“Il s’agit en partie de montrer à ces pays que nous ne les avons pas oubliés et de laisser ces pays nous montrer qu’ils apprécient toujours ce que nous avons fait”, a-t-il déclaré.

Le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, a remis vendredi à Fennell la médaille d’honneur de la ville et celle de l’Assemblée nationale française, s’ajoutant à la collection de médailles qu’il portait fièrement sur sa poitrine. En français, Langlois a expliqué que le geste représente la gratitude éternelle de Dieppe envers chaque soldat tombé dans le cruel piège de l’opération Jubilé.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 19 août 2022.