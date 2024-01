Raid dans un hôpital en Cisjordanie : des troupes israéliennes infiltrées tuent trois militants, selon des responsables

Jérusalem

israélien des forces spéciales, habillées en civils et du personnel médical, ont infiltré l’hôpital Ibn Sina dans la ville de Cisjordanie occupée de Jénine mardi et tué trois Palestiniens, selon des responsables israéliens et palestiniens.

Des images de vidéosurveillance partagées sur les réseaux sociaux semblaient montrer une douzaine de commandos déguisés en infirmières, en femmes portant le hijab et autres, l’un poussant un fauteuil roulant et l’autre portant un siège auto pour bébé, alors qu’ils prenaient d’assaut un couloir d’hôpital avec des armes d’assaut.

Le Hamas a déclaré que ces hommes étaient des combattants des Brigades de Jénine, un groupe qui regroupe les factions palestiniennes armées de la ville de Cisjordanie. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré qu’il s’agissait de terroristes liés au Hamas et au Jihad islamique, et un ministre du gouvernement israélien a salué l’opération.

Les forces spéciales déguisées « ont infiltré l’hôpital individuellement, se sont dirigées vers le troisième étage et ont assassiné les jeunes hommes », a rapporté l’agence de presse étatique palestinienne WAFA, citant des sources internes à l’hôpital.

L’armée israélienne a déclaré avoir ciblé le combattant du Hamas Mohammed Jalamneh qui « avait récemment été impliqué dans la promotion d’activités terroristes importantes et se cachait à l’hôpital Ibn Sina de Jénine ».

Deux frères ont également été tués lors du raid, a déclaré Tsahal : « Mohammed Al-Ghazawi du camp de Jénine, un terroriste des bataillons de Jénine qui a été impliqué dans de nombreuses attaques, notamment en tirant sur des soldats de Tsahal dans la région, et Basel Al-Ghazawi. du camp de Jénine, le frère de Mohammed, un membre de l’organisation terroriste du Jihad islamique impliqué dans des activités terroristes dans la région.

Raneen Sawafta/Reuters Les personnes en deuil pleurent à côté du corps d’un Palestinien tué lors du raid.

Le ministre israélien d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a partagé les images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux et a salué le raid.

“Je félicite et renforce les forces du commando naval de la police israélienne pour leur opération impressionnante d’hier soir en coopération avec Tsahal et le Shin Bet dans le camp de réfugiés de Jénine, qui a conduit à l’élimination de trois terroristes”, a déclaré Ben Gvir à côté de la vidéo. sur X.

La branche militaire du Hamas, les Brigades Al Qassam, a revendiqué Jalamneh comme membre et a publié une photo de lui. Il a déclaré qu’il avait été « martyrisé par les balles d’une force spéciale de l’armée d’occupation qui a infiltré l’hôpital Ibn Sina à Jénine avec ses camarades Mohammed et Basil Ayman Al-Ghazawi », les qualifiant de « martyrs combattants ».

L’hôpital Ibn Sina a indiqué que Basil Al-Ghazawi était soigné pour ses blessures subies lors de l’explosion d’une roquette dans le cimetière de Jénine en octobre, lorsqu’il a été tué par les forces spéciales mardi matin. L’hôpital a indiqué que les trois hommes dormaient au moment de l’attaque.

Aucune autre victime n’a été signalée lors du raid.

Le ministère palestinien de la Santé a condamné l’attaque et le ciblage d’un centre de santé et a appelé l’Assemblée générale des Nations Unies et les ONG à assurer la protection nécessaire aux centres de traitement médical et aux équipes d’urgence.

« Ce crime fait suite à des dizaines de crimes commis par les forces d’occupation contre les centres de traitement et leurs équipes. Le droit international prévoit une protection générale et spéciale pour les sites civils, y compris les hôpitaux », a indiqué mardi le ministère dans un communiqué.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.