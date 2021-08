Rai Benjamin remporte l’argent pour les États-Unis au 400 mètres haies aux Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO — Le journal norvégien Verdens Gang l’a qualifié de « superduellen », ou super duel. Dagbladet, un autre tabloïd d’Oslo, est allé avec « gullduel » – duel d’or.

Dans les semaines qui ont précédé les Jeux olympiques de Tokyo, il est devenu l’un des affrontements en tête-à-tête les plus attendus, à la fois dans les médias norvégiens et pour les amateurs d’athlétisme du monde entier : le Norvégien Karsten Warholm, détenteur du record du monde, contre l’Américain Rai Benjamin, le troisième coureur de 400 mètres haies le plus rapide de tous les temps.

Et la finale de mardi n’a pas déçu.

Dans la dernière édition de l’une des grandes rivalités individuelles de la piste, Warholm a bondi à l’arrivée pour remporter sa première médaille d’or au 400 mètres haies, avec un temps de 45,94 secondes, un nouveau record du monde. Benjamin, naturellement, a terminé juste derrière lui pour l’argent, en 46,17 – ce qui, sans Warholm, aurait également été un record du monde.

Même la médaillée de bronze, Alison dos Santos, du Brésil, a presque battu le record précédent de 46,72. Il était à deux centièmes de la marque de 46,70 établie à Warholm le mois dernier.

« Je pense que c’était probablement la meilleure course – (non) c’était la meilleure course de l’histoire olympique », a déclaré Benjamin. « Je ne pense même pas que le 9,5 d’Usain Bolt ait dépassé cela. Je veux dire, trois gars ont à peu près battu le record du monde. »

Benjamin a dit qu’il ne croyait pas aux fois où il les a vus apparaître sur le tableau d’affichage du stade olympique. Il a vu l’heure de Warholm et s’est dit « qu’est-ce que c’est ? » Puis il a vu son propre temps et a pensé « il n’y a aucun moyen ».

« Si vous m’aviez dit que j’allais courir 46,1 et perdre, je vous aurais probablement battu et je vous dirais de sortir de ma chambre », a-t-il déclaré. « Mais je suis heureux de faire partie de l’histoire. »

Même les concurrents qui ont terminé sur le podium ont été impressionnés.

On a demandé à Kyron McMaster des îles Vierges britanniques, qui a terminé quatrième, s’il y avait un moment dans la course où il savait que ça allait être rapide.

« Après le deuxième obstacle », a-t-il déclaré.

C’était la deuxième fois en deux jours que Warholm, 25 ans, et Benjamin, 24 ans, franchissaient la ligne d’arrivée presque en tandem, après avoir partagé une demi-finale lundi. Et ce ne sera certainement pas la dernière fois qu’ils se rencontreront, tous deux étant encore dans la fleur de l’âge.

« Rai et moi avons déjà eu quelques duels et nous en aurons probablement beaucoup d’autres dans les années à venir », a déclaré Warholm à Dagbladet dans une interview dans les jours précédant la finale de mardi. « Je pense vraiment que pour l’intérêt, c’est fantastique d’avoir quelqu’un qui se bat comme ça. »

Au cours des 12 derniers mois, Warholm a réalisé deux des quatre temps les plus rapides de son histoire, dont un nouveau record du monde de 46,70 lors d’un événement de la Diamond League le mois dernier. L’Américain Kevin Young avait établi le précédent record en 1992, trois ans avant la naissance de Warholm.

Mais Benjamin a également été constamment dominant. Il a remporté l’argent aux championnats du monde de 2019, puis a réalisé le troisième temps le plus rapide de tous les temps aux essais olympiques américains. Ensemble, lui et Warholm possédaient 13 des 20 marques les plus rapides de tous les temps mardi.

« Personne n’a couru aussi vite, en même temps, dans l’histoire », a déclaré Benjamin.

DRAME, INCROYANCE, JUBILATION :Ces images prouvent que le 400 mètres haies masculin avait tout pour plaire

Le produit Southern Cal a décrit leur relation plus tôt cette semaine comme une rivalité compétitive, mais pas personnelle. Il a déclaré que les deux hommes discutaient dans la salle d’appel avant les courses et se respectaient mutuellement.

« J’ai l’impression que les médias essaient parfois de me plaquer contre lui, mais ce n’est pas vraiment comme ça du tout », a déclaré Benjamin. « Je veux dire, c’est un gars vraiment cool. Nous voulons juste aller là-bas et nous amuser et courir des temps rapides. »

Et mardi, à la manière d’un record mondial, ils l’ont fait.

