Rahul Vaidya touche les pieds de sa femme Disha Parmar sur Karwa Chauth; les fans saluent le chanteur [Watch Viral Video]

Rahul Vaidya est le Ka de la vie réelle qui croit au respect égal de son Ki à de nombreuses occasions de festivals et l’un d’eux est Karwa Chauth. Cette vidéo de l’ancien concurrent de Bigg Boss 14 devient virale où on peut le voir toucher les pieds de sa femme alors qu’ils célèbrent Karwa Chauth. Karwa Chauth est tout au sujet de célébrer l’amour ici, les femmes gardent amoureusement rapide pour leurs maris et vice versa. Mais ce nouveau changement que Rahul Vaidya a apporté en touchant les pieds de sa femme est tout simplement louable. Le chanteur est allé sur son Instagram et a partagé la vidéo avec une légende qui se lit comme suit : “Respectez le respect et le respect à ma dame et à toutes les dames qui jeûnent pour leurs maris ! C’est de loin le sentiment le plus pur et le plus pieux qui ne peut vraiment pas être expliqué je t’aime @dishaparmar joyeux karwachauth”.

Regardez la vidéo virale de Rahul Vidya touchant les pieds de sa femme Disha Parmar sur Karwa Chauth

Les fans saluent le chanteur pour être l’exemple parfait de l’égalité dans les relations. Un utilisateur a écrit : « Elle a touché ses pieds et il a commencé à faire de même pour lui faire savoir qu’elle est son égale ». Un autre utilisateur a commenté : « Mon cœur tout entier ! La façon dont elle a touché ses pieds, Rahul aussi ! Il s’agit d’être égaux, c’est comme ça que mon Dishul est beau ». Un autre utilisateur a mentionné : ” Un si beau geste, quand il lui a également touché les pieds, c’est un véritable amour”. En effet, Rahul gagne les cœurs pour une bonne raison.

Eh bien, il y en a beaucoup qui parlent beaucoup d’égalité dans le réel et il n’y en a que peu qui pratiquent ce qu’ils prêchent et Rahul Vaidya est certainement l’un d’entre eux. Les fans de Dishul sont impressionnés par ce couple puissant et les appellent des objectifs de couple et nous ne pouvons pas être plus d’accord.