Rahul Vaidya s’ouvre sur la ligne « Indian Idol », dit « quel est le problème si le juge invité était invité à féliciter les candidats »

Le concurrent et chanteur de » Bigg Boss 14 « , Rahul Vaidya, est devenu célèbre après avoir participé à la première saison de » Indian Idol « . Il n’a peut-être pas gagné le spectacle, mais il a définitivement obtenu sa reconnaissance. Rahul, qui est prêt à se marier avec sa bien-aimée, l’acteur Disha Parmar, a récemment évoqué les controverses autour de « Indian Idol 12 »

Dans une interaction avec Times of India, Rahul a déclaré que même si un juge invité était invité à féliciter un candidat, il n’y avait pas grand-chose à faire et les gens ne devraient pas faire d’histoires car tout est fait pour le divertissement.

« Je ne suis pas au courant des controverses concernant Indian Idol 12. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe réellement maintenant dans la série. J’avais lu quelque part qu’un des invités avait déclaré qu’on lui avait demandé de féliciter les concurrents. Je pense que tous les chanteurs de l’émission sont de bons chanteurs. On ne peut nier leur talent. Finalement, ce qui se passe à la fin de la journée, l’émission est faite d’un point de vue de divertissement. L’émission est faite pour faire entendre les chanteurs mais il y a aussi un quotient de divertissement qui s’y rattache. Si on demandait à un juge invité de féliciter un candidat et de ne pas critiquer ce qui est important là-dedans. Je ne sais pas pourquoi les gens en font autant d’histoires. J’ai aussi entendu il y avait un certain angle romantique dans le spectacle, c’était fait pour le plaisir. On ne lui a pas dit d’épouser le candidat sous la menace d’une arme à feu. Pourquoi une si grosse affaire, le spectacle dure depuis 6-7 mois, et ceci est fait juste pour le divertissement. Le spectacle va bientôt se terminer et la prochaine se ason va commencer et il y aura de nouveaux concurrents et l’histoire va avancer. Je ne pense pas que cela devrait être pris si au sérieux », a-t-il déclaré.

Rahul a également rappelé comment les choses se faisaient initialement dans la série. Il a attribué à « l’évolution » tous les changements qui ont été apportés à la série et a déclaré que le charme à l’époque était différent et que l’histoire d’aujourd’hui est différente.

Il a déclaré: «Je voudrais ajouter ici pendant notre temps, pendant la première saison, cette émission était trop pure. Neha Kakkar, qui est le juge de l’émission, était plus tôt là en tant que concurrent de la deuxième saison. Même elle serait d’accord pour dire que nous n’aurions que 2 minutes 30 secondes pour notre performance. Nous montions sur scène, jouions, revenions et nous asseyions. C’était très pur et simple. Maintenant, les choses ont changé au fur et à mesure que tout passe par l’évolution. C’est ainsi que fonctionne le monde. Aujourd’hui, il s’agit aussi d’emballage. Uss time ka alag charm tha.., aaj ki kahani alag hai », a partagé la chanteuse devenue star de la réalité.

Enfin, le chanteur a exprimé son souhait de figurer sur « Indian Idol » en tant que juge, déclarant que ce serait un « grand voyage ».

« Le spectacle est très spécial pour moi et il m’a donné une reconnaissance dans la vie. Ce sera toujours spécial pour moi. Chaque fois que j’entends la chanson-titre du spectacle, mon cœur continue de battre jusqu’à ce jour. Cela m’arrive parce que j’étais J’avais à peine 17 ans quand j’ai fait ce spectacle. Le spectacle m’a donné une reconnaissance en tant que chanteur. Je serai toujours reconnaissant pour cela. En fait, j’adorerais faire partie du spectacle. En fait, j’ai été récemment demandé par le médias si je veux faire partie de l’émission en tant que juge, j’ai dit pourquoi pas ? Ce serait un grand voyage d’un candidat à être juge dans l’émission », a-t-il conclu.