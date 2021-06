Rahul Vaidya se souvient de Sushant Singh Rajput avant son anniversaire de mort, dit ceci

Le chanteur et star de télé-réalité Rahul Vaidya a récemment parlé de la connexion qu’il avait avec le défunt acteur Sushant Singh Rajput avant son anniversaire de mort.

Il a utilisé son compte Twitter personnel pour exprimer ses sentiments. Rahul a écrit : « Bohot dinon se kuch kehna chahata tha .. Sushant bhai Amar Raho ! Tu me manques tout le temps… »

Bohot dinon se kuch kehna chahata tha .. Sushant bhai Amar Raho! Tu me manques tout le temps #SushanthSinghRajput – RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 28 mai 2021

Ayant rencontré Sushant à quelques reprises, Rahul Vaidya a déclaré qu’ils avaient tous les deux un lien très spécial. Dans une interview avec Hindustan Times, il a déclaré: «Vous vous connectez souvent avec des gens qui ont tout fait à partir de zéro et qui n’ont pas de formation cinématographique ou de parrain, et nous nous sommes principalement connectés à cause de cela. Nous étions tous les deux autodidactes. Chaque fois que nous nous rencontrions socialement, nous nous connections instantanément. Nous serions sur la même longueur d’onde, partagerions une super ambiance, parlerions de musique et de films pendant des heures, même si nous ne restions pas en contact tous les jours.

Il a en outre ajouté: «C’était un gars ambitieux, qui avait une idée claire de ce qu’il voulait faire dans la vie et une personne calme et aimante qui ne faisait aucune bêtise. Il était tellement trié dans son approche, c’est pourquoi sa disparition était choquante. »

Rahul Vaidya était le finaliste de « Bigg Boss 14 ». Il tourne actuellement pour ‘Khatron Ke Khiladi 11’ à Cape Town

Le 14 juin marquera le premier anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput. Il se serait suicidé et aurait été retrouvé dans l’appartement Bandra à Mumbai. L’instruction de l’affaire est toujours en cours.