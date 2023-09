Rahul Vaidya ramènera Disha Parmar et sa petite fille à la maison ce jour spécial ; partage qu’il a manifesté sa naissance pendant Ganesh Chaturthi

Rahul Vaidya et Disha Parmar sont au septième ciel en ce moment après avoir accueilli une petite fille hier, le 20 septembre. Grand patron 14 la renommée s’est manifestée en ayant son premier enfant, une petite fille et son souhait est devenu réalité. Ce n’est pas son seul souhait, Rahil Vaidya révèle également que Disha Parmar devait initialement arriver la première semaine d’octobre. Et il avait manifesté la naissance de son enfant pendant Ganesh Chaturthi, et ce souhait est également devenu réalité. Le papa débutant a beaucoup de choses à dire…

Rahul Vaidya ne peut retenir ses larmes en parlant de sa fille

Alors qu’il parlait à un portail d’informations sur le divertissement en ligne, Rahul Vaidya partage que pendant environ trois à quatre heures, il était engourdi de bonheur après avoir accueilli son premier-né. Il a pleuré cinq à six fois depuis sa naissance et est toujours incapable de comprendre pleinement le sentiment de paternité. Chaque fois qu’il la voit, Rahul a les larmes aux yeux. Le chanteur révèle s’étouffer même en parlant au portail. Rahul est très dépassé en ce moment. Ils attendaient la livraison, mais l’expérience de cette livraison est très différente.

Découvrez le message de Rahul Vaidya sur l’accueil d’une petite fille ici :

Rahul Vaidya ne croit pas qu’il soit maintenant père d’un enfant

Le sentiment d’avoir une fille et d’être père n’a pas encore pénétré pour Rahul. En signant le formulaire de consentement, il a dû mentionner son nom à la place de celui de son père et c’est à ce moment-là qu’il a réalisé que tout cela lui arrivait. Rahul révèle que Sonu Nigam a été parmi les premiers à l’appeler et à le féliciter.

Rahul Vaidya parle de garder son nom et de rentrer chez lui

Le Grand patron 14 Le candidat à la renommée révèle que lui et Disha Parmar ont sélectionné quelques noms mais qu’ils finiront par décider en fonction du Raashi (Sunsign/Zodiac). De plus, Rahul partage qu’il ramènera Disha Parmar et son petit à la maison le 23 septembre, jour de son anniversaire ! Le chanteur s’exclame que ce sera l’anniversaire le plus mémorable pour lui puisqu’il accueillera son enfant à la maison ce jour-là.

Rahul révèle qu’il a manifesté que son premier enfant était une fille parce qu’il sent qu’ils ont une grâce différente. Ils aiment beaucoup leur père et il sent aussi qu’ils prennent mieux soin de leurs parents. Rahul a également parlé de Disha dans l’interview. Ce fut un moment surréaliste pour eux lorsque Disha a tenu leur petite fille dans ses bras pour la première fois.