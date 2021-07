Rahul Vaidya raconte un incident de sa PREMIÈRE NUIT avec sa femme Disha Parmar

Rahul Vaidya et Disha Parmar se sont mariés hier. Rahul portait un sherwani blanc, tandis que Disha portait un magnifique lehenga.

Pour la réception, Disha portait un joli sari scintillant et Rahul portait un costume blanc éclatant.

Les photos de leur cérémonie de mariage et de leur réception sont devenues virales en un rien de temps.

Aujourd’hui, Rahul Vaidya et Disha Parmar ont été vus passer du temps avec leurs parents et amis dans la matinée. Rahul Vaidya a été vu sur scène avec sa femme, Disha Parmar, et d’autres membres de la famille lors de cette séance en famille.

Sur scène, lui et Disha ont été vus en train de chanter. Sa mère les accompagnait.

Cependant, ce qui a fait éclater de rire tout le monde, c’est que Rahul partage un incident hilarant de sa première nuit avec Disha.

Rahul Vaidya a raconté que sa maman (oncle maternel) et ses cousins ​​étaient entrés dans sa chambre à 3 heures du matin.

Il a dit que Disha lui avait demandé s’il y avait aussi quelqu’un d’autre dans leur chambre.

Il a ajouté que le matin à 8 heures du matin, sa maman (oncle maternel) est venue le déranger à nouveau.

Regardez la vidéo ici-

Jasmin Bhasin, Aly Goni, Toshi Sabri, Arjun Bijlani, Anushka Sen, Shweta Tiwari, Vishal Aditya Singh, Sana Makbul, Vikas Gupta, Shefali Jariwala, Mika Singh, Suresh Wadkar et d’autres célébrités ont également été vues à la réception.

Rahul Vaidya a également publié une photo sur ses histoires Instagram dans laquelle lui et sa femme, l’actrice Disha Parmar, ont posé pour un selfie. Tout en regardant de plus près leur trousseau, le couple a souri à la caméra. Sur la photo, le sindoor de Disha était également clairement évident.

Partageant la photo, Rahul a écrit : « Premier selfie en tant que Mr & Mrs Vaidya. »

Pour les inconnus, Rahul a proposé à Disha alors qu’il était encore dans la maison Bigg Boss, après avoir réalisé ses sentiments pour elle pendant son séjour dans la série. Disha a dit oui et est apparu dans l’émission en février pour célébrer la Saint-Valentin avec lui