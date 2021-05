Rahul Vaidya partage des photos de retour avec ladylove Disha Parmar, l’actrice laisse un commentaire pâteux | Nouvelles des gens

New Delhi: Le chanteur et concurrent de Khatron Ke Khiladi 11 Rahul Vaidya, qui est actuellement au Cap, est allé sur Instagram pour partager une photo de lui et de sa chérie Disha Parmar et a exprimé qu’elle lui manquait énormément.

Le chanteur tourne pour l’émission de télé-réalité d’aventure – ‘Khatron Ke Khiladi 11’ au Cap, en Afrique du Sud, avec ses pairs et d’autres concurrents – Abhinav Shukla, Nikki Tamboli, Shweta Tiwari, etc.

Sur la photo partagée par Vaidya, les tourtereaux sont vus debout sur une terrasse qui surplombe des forêts verdoyantes et posant pour la caméra. Sur l’une des photos, on voit Rahul donner un joli baiser à Disha sur ses joues alors qu’elle rougit.

Découvrez les photos ensoleillées:

La petite amie de Rahul, Disha, a réagi à la publication avec un commentaire pâteux, en disant: « Mee moree » avec des emojis au visage qui pleure.

Côté travail, Rahul a récemment sorti la chanson ‘Aly’ dédiée au couple Bigg Boss 14 Jasmin Bhasin et Aly Goni. Les paroles de la chanson ont été écrites par Aly Goni et Rakhi Sawant.

Auparavant, Vaidya avait sorti la chanson « Madhanya » qui a été chantée par lui et Ases Kaur. Le clip de la chanson présentait le mariage de Rahul Vaidya et de sa chérie Disha Parmar.

Il a été publié en tant que chanson de mariage et les fans de Rahul Vaidya et Disha Parmar espèrent secrètement que les cloches du mariage sonneront bientôt pour le couple, comme on le voit dans le clip.

Avant Bigg Boss 14, Rahul avait participé à plusieurs émissions de téléréalité telles que « Music Ka Maha Muqqabla », « Jo Jeeta Wohi Superstar » et la première saison de « Indian Idol ».