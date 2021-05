Rahul Vaidya manque à ladylove Disha Parmar lors du tournage de ‘Khatron Ke Khiladi 11’, partage des photos adorables

Rahul Vaidya tourne actuellement pour ‘Khatron Ke Khiladi 11’ en Afrique du Sud, mais le chanteur manque beaucoup à sa fiancée, Disha Parmar, qui est à Mumbai.

Le finaliste de » Bigg Boss 14 » a récemment partagé quelques photos de lovey-dovey avec son beau et acteur de télévision Disha Parmar. Sur fond d’arbres verdoyants, on peut voir sur la première photo Rahul embrasser sa bien-aimée sur la joue tandis que sur la deuxième photo, le couple peut être vu en train de sourire pour la caméra.

« Miss U @dishaparmar », a écrit Rahul en légende du message. Peu de temps après que Rahul ait partagé les photos, Disha a commenté la photo en disant qu’il lui manquait davantage. « Mee plus ! » elle a écrit avec des emojis en pleurs.

Dans une récente interaction avec Saas, Bahu Aur Betiyaan, le chanteur a déclaré: « Disha me manque beaucoup. Je rencontre des lions, des hynas et toutes sortes de bestioles effrayantes. Mais Disha, qui est ma vie, je suis incapable de la rencontrer. Elle me manque aussi. Elle est seule à Mumbai. Nous parlons tous les jours par vidéoconférence et je partage ce qui s’est passé. Elle me pose des questions sur tout, comme les animaux que j’ai rencontrés et avec qui j’ai rivalisé.

Rahul Vaidya a proposé publiquement à Disha Parmar alors qu’il était dans la maison « Bigg Boss 14 ». Le couple envisage de se marier prochainement. Rahul et Disha partagent régulièrement des photos adorables qui prouvent à quel point la présence de l’autre leur manque.

Sur le plan du travail, Rahul a sorti des clips après son passage dans ‘BB 14’. Rahul et Disha ont travaillé ensemble dans le récent clip ‘Madhanya’. L’un de ses clips, ‘Aly’ a été écrit par son co-concurrent de ‘Bigg Boss’ Aly Goni et Rakhi Sawant alors qu’il sortait une autre chanson romantique avec l’acteur Rashami Desai.

Rahul Vaidya tourne actuellement pour l’émission de téléréalité « KKK 11 » au Cap avec d’autres personnalités de la télévision comme Shweta Tiwari, Divyanka Tripathi, Abhinav Shukla, Rahul Vaidya, Nikki Tamboli, Aastha Gill, Arjun Bijlani, Varun Sood, Sourabh Raaj Jain, Vishal Aditya Singh, Anushka Sen, Mehekk Chahal et Sana Makbul.