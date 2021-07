Rahul Vaidya, finaliste de Bigg Boss 14, dit CECI à propos de l’affaire controversée Raj Kundra ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: Le chanteur et finaliste de Bigg Boss 14 Rahul Vaidya a récemment eu une altercation avec des paparazzis et lors de son interaction, on lui a demandé de commenter l’affaire Raj Kundra qui a fait les gros titres la semaine dernière. Cependant, le chanteur a refusé de prendre position concernant l’affaire et a déclaré qu’il souhaitait seulement que tout soit résolu et espère que les célébrités pourront émerger des controverses.

Dans une vidéo partagée par l’as photographe Viral Bhayani, on l’a entendu dire: « Je ne veux rien commenter à ce sujet. J’espère juste que tout le monde reste heureux. J’espère que personne ne s’engage dans la controverse. Tout le monde est déjà inquiet et de mauvaise humeur. en raison de COVID-19. J’espère juste que tout le monde se mettra au travail. Que toutes les controverses se terminent et qu’il n’y ait que du bonheur. C’est difficile mais que tout le monde ait une approche positive. «

Regardez la vidéo ci-dessous:

Pour l’inconnu, le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, Raj Kundra a été arrêté par la police de Mumbai lundi soir (19 juillet) pour avoir prétendument été un « conspirateur clé » dans une affaire liée à la production et à la publication de films pornographiques via des applications mobiles. La production de porno est illégale en Inde. Au centre de la controverse se trouve l’application HotShots, qui a maintenant été supprimée des magasins d’applications Google et Apple.

Pendant ce temps, le chanteur Rahul Vaidya est au septième ciel après son grand mariage avec sa chérie Disha Parmar. Ils se sont mariés le 16 juillet au Grand Hyatt de Mumbai. Pour leur grand mariage, la mariée et le marié portaient des tenues conçues par les créateurs de mode renommés Abu Jani et Sandeep Khosla.