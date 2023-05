Rahul Vaidya et Disha Parmar attendent leur premier enfant ; faire une adorable annonce

Rahul Vaidya et Disha Parmar attendent leur premier enfant. Les deux ont fait une jolie annonce sur les réseaux sociaux qu’ils allaient bientôt être maman et papa. On peut voir le ventre bombé de Disha Parmar dans une robe noire. L’actrice a commencé à travailler sur Bade Achhe Lagte Hain 2. Rahul Vaidya et elle se sont mariés en juillet 2021. Les félicitations affluent de la fraternité. Les deux ont également partagé un clip de l’échographie. Le chanteur a évoqué son souhait de devenir papa à de nombreuses reprises dans Bigg Boss 14.

Mouni Roy, Jasmin Bhasin, Aly Goni, Varun Sood, Vishal Aditya Singh et d’autres ont transmis leurs félicitations au jeune couple. Rahul Vaidya et Disha Parmar étaient amis depuis longtemps. Il y avait des rumeurs selon lesquelles ils seraient en couple avant même qu’il n’entre dans Bigg Boss 14. Dans l’émission, il lui a proposé de la manière la plus romantique. Dernièrement, il y avait des rumeurs selon lesquelles Disha Parmar pourrait faire la nouvelle saison de Bade Achhe Lagte Hain 2 pour des raisons personnelles. Mais elle fait vraiment partie de la même chose.

DISHA PARMAR RETOURNE EN TANT QUE PRIYA SOOD

Les fans de Bade Achhe Lagte Hain 2 sont ravis en tant que Nakuul Mehta et elle fait son retour en tant que RaYa. Les rumeurs de grossesse de l’actrice ont déjà fait la une des journaux. Nous devons voir combien de temps dure la nouvelle saison étant donné qu’elle attend. Dernièrement, des actrices comme Pooja Banerjee ont travaillé presque jusqu’aux derniers jours de la grossesse. Nakuul Mehta et elle forment un couple très adoré.

Les deux se sont mariés lors d’une réception somptueuse à Mumbai en juillet 2021. DisHul était à la mode depuis des jours. Rahul Vaidya a été occupé avec ses chansons et ses vidéoclips. Ils ont travaillé ensemble dans l’un d’eux dernièrement.