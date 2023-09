Rahul Vaidya et Disha Parmar accueillent une petite fille ; La renommée de Bigg Boss 14 demande des bénédictions pour le duo mère-fille

Les félicitations sont de mise pour Disha Parmar et Rahul Vaidya. Le magnifique couple a la chance d’avoir une fille. Le chanteur et Grand patron 14 la renommée a révélé la même chose avec un message sincère et le plus adorable. S’appuyant sur son compte sur les réseaux sociaux, Rahul a partagé une photo d’un bébé éléphant femelle. Il a également fait le point sur la santé de Disha et de la petite fille.

Rahul Vaidya et Disha Parmar ont la chance d’avoir une petite fille

Le célèbre chanteur Rahul Vaidya partage que la mère débutante et la fille nouveau-née se portent bien. Il a remercié la gynécologue d’avoir guidé et aidé Disha à accoucher de leur fille. Rahul révèle que le médecin a été impliqué avec le bébé depuis sa conception jusqu’à sa naissance. Il a remercié le personnel de l’hôpital de lui avoir offert, ainsi qu’à Disha Parmar, la meilleure expérience d’accouchement. Il s’est exalté et a demandé des bénédictions pour la petite fille. Le message de Rahul fait parler de lui dans l’actualité du divertissement.

Découvrez l’adorable article de Rahul Vaidya sur l’accueil d’une fille ici :

Rahul Vaidya et Disha Parmar sur la grossesse

La chanteuse et l’actrice s’étaient confiées sur les jours de grossesse de Disha Parmar. Disha a partagé que même si ils n’aiment pas tous les deux subir le stress, elle s’est beaucoup énervée ces derniers mois. Elle remercie Rahul de l’avoir aidée à rester calme. Rahul est à ses côtés depuis le moment où ils ont conçu leur bébé. Le Bade Achhe Lagte Hain 3 L’actrice, à l’époque, se réjouissait du fait que Rahul serait un père actif dans le futur.

Rahul Vaidya s’est réjoui de ressentir les mouvements du bébé à l’approche de la date d’accouchement. Il a qualifié cela de sentiment incroyable. Ils avaient tous deux hâte de connaître le sexe du bébé. Et finalement, ils le savent maintenant.

Histoire d’amour de Rahul Vaidya-Disha Parmar

Rahul et Disha se sont rencontrés sur le tournage d’un clip. Des étincelles ont volé et ils se sont bien entendus mais sont restés amis. Lorsque Rahul est entré dans la maison Bigg Boss 14, il a proposé à Disha de l’intérieur. Disha est revenu avec une réponse et quelques mois après la fin de la série, Rahul s’est marié avec Disha. C’était un moment de conte de fées de leur vie. Depuis lors, Rahul et Disha, désormais parents, ont parcouru un très long chemin.