Rahul Vaidya-Disha Parmar partage une invitation de mariage, recherche «l’amour et les bénédictions» alors qu’ils commencent un nouveau chapitre d’unité

Les tourtereaux Rahul Vaidya et Disha Parmar sont prêts à se marier le 16 juillet. Le couple s’est rendu mardi sur Instagram pour partager l’invitation au mariage et c’est tellement classe !

Parallèlement à l’invitation de mariage, qui présentait les initiales de Rahul et Disha magnifiquement écrites à l’intérieur d’un motif floral, Rahul a écrit #TheDisHulWedding. Disha Parmar a partagé la même invitation sur son Instagram avec la même légende.

« Nous recherchons votre amour et vos bénédictions alors que nous commençons ce nouveau chapitre d’amour et de convivialité », ont déclaré Rahul Vaidya et Disha Parmar dans un communiqué commun.

Jetez un oeil à l’invitation de mariage ici:

Plus tôt, dans une interview avec Rahul, il a déclaré que Disha et lui avaient toujours été en faveur d’une liaison étroite. Il a ajouté que le mariage aura lieu conformément aux rituels védiques.

« Disha et moi avons toujours été en faveur d’un mariage très uni. Nous voulons que nos proches assistent à notre grand jour et nous bénissent. Le mariage se déroulera selon les rituels védiques et nous aurons également Gurbani Shabad chanté au cérémonie », a déclaré Rahul au quotidien.

Disha, quant à elle, a dévoilé son idée d’une cérémonie de mariage idéale. Elle a dit qu’elle était toujours encline à une « cérémonie simple ». « Mon idée d’une cérémonie de mariage idéale est une affaire intime. Le mariage est l’union de deux personnes et de leurs familles respectives avec leurs proches. J’ai toujours souhaité une cérémonie simple et je suis heureux que c’est exactement ce que nous allons de l’avant avec », a-t-elle déclaré.

Pour les non avertis, Rahul Vaidya est récemment revenu du Cap, en Afrique du Sud, après avoir tourné pour la prochaine saison de l’émission de téléréalité basée sur les cascades « Khatron Ke Khiladi 11 ».

En novembre de l’année dernière, alors qu’il était à l’intérieur de la maison « Bigg Boss 14 », Rahul avait proposé à Disha et demandé sa main en mariage. Plus tard, elle a accepté sa proposition lorsqu’elle est venue dans la série en tant qu’invitée spéciale pour l’épisode de la Saint-Valentin.

Sur le plan du travail, alors que Rahul sera vu dans ‘KKK11’, Disha, qui est devenu un nom familier avec ‘Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara’, a été vu pour la dernière fois dans ‘Woh Apna Sa’.