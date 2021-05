Les fans de Rahul Vaidya et Disha Parmar attendent de voir le couple se marier bientôt. On disait que les plans de mariage ont démarré peu de temps après que le chanteur soit devenu le premier finaliste sur Bigg Boss 14. Ensuite, il a été dit que Rahul et Disha se marieraient probablement en juin. Il y a quelques jours, l’ancien concurrent d’Indian Idol a été vu se diriger vers Cape Town pour participer à Khatron Ke Khiladi 11.

Lors d’une interaction avec ETimes, lorsque Disha a été interrogée sur la date du mariage, elle a déclaré que cela ne se produirait pas de si tôt. L’acteur a révélé: « Rahul et moi avons décidé d’attendre et de ne pas avoir fixé de date pour le mariage. Nous voulons que nos amis les plus proches soient présents à notre mariage, alors nous avons décidé d’attendre. Même si vous réduisez le nombre de personnes, Je voudrais un minimum de 50 à 70 invités à notre mariage, alors nous espérons que les choses iront mieux et que la pandémie disparaîtra de nos vies. «

Plus tôt dans une interview avec Spotboye, Disha a défini son « mariage parfait » comme « Je pense qu’un mariage parfait serait là où seuls votre famille proche et vos amis sont présents. Ce devrait être un petit mariage intime, pas comme un grand spectacle. Vous pouvez interagissez avec tous vos invités. Les seules personnes que vous aimez devraient être présentes lors de votre événement principal (mariage). «

Sur la liste des invités, elle a ajouté: «Je lui avais également dit la même chose en faisant la liste des invités. Shaadi mein unko daalna hai jinse adolescent mahine mein baat hoti hai. Baakiyon ko réception mein daalna jinse ek saal mein baat hoti hai. Et je pense que pour Rahul ce serait Grand chef loger. »