New Delhi: Le couple préféré de la télévision, le chanteur Rahul Vaidya et l’actrice Disha Parmar se sont mariés vendredi 16 juillet au Grand Hyatt de Mumbai. Pour leur mariage, le beau couple a opté pour des tenues traditionnelles conçues par le duo d’as Abu Jani et Sandeep Khosla. Peu de temps après avoir noué le nœud et l’avoir officialisé, il semble que Rahul ait voulu capturer leur moment spécial avec une photo et ait cliqué sur leur premier selfie en tant que couple marié.

Samedi (17 juillet), il a profité de ses histoires Instagram pour partager l’adorable photo. Sur la photo, le couple est plus beau que jamais et cela capture vraiment le lien fort qu’ils partagent.

Regardez l’image:

Lors de leur réception de mariage, plusieurs célébrités de la télévision telles que Aly Goni, Jasmin Bhasin, Shweta Tiwari, Anushka Sen ont été vues.

Pour leur réception de mariage, ils ont ajouté des éléments contemporains à sa tenue puisque Disha a été vue dans un sari argenté pré-drapé de la marque Dolly J Studio tandis que Rahul portait un manteau de brocart blanc. Le couple était ravissant le jour J.

Pour les inconnus, Rahul Vaidya et Disha Parmar avaient annoncé leur mariage sur Instagram suivi d’une vidéo où on pouvait les voir échanger leurs bagues de fiançailles et l’officialiser. Rahul avait d’abord avoué son amour à Disha dans l’émission de téléréalité Bigg Boss 14. Depuis lors, ils ont été ensemble à travers vents et marées.

Disha a fait ses débuts dans le feuilleton quotidien 2012 Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara. Elle a également figuré dans plusieurs publicités publicitaires. Elle a ensuite été vue dans l’émission télévisée Woh Apna Sa et a également reçu l’amour des téléspectateurs.