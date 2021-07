Rahul Vaidya-Disha Parmar a enfilé ses chaussures de danse et s’est entraîné pour le sangeet avant le mariage ! – Regarder | Nouvelles télévisées

New Delhi: Le chanteur et célèbre Bigg Boss 14 Rahul Vaidya est prêt à se marier avec ladylove Disha Parmar, qui est une actrice de télévision. Après avoir annoncé leur mariage le 6 juillet, le duo s’est occupé de préparer leur grand mariage tant attendu. Récemment, ils ont été vus s’entraîner pour leur danse sangeet dans une vidéo virale qui a rendu les fans encore plus excitants à propos de leur mariage.

Dans la vidéo virale, partagée par l’as photographe Viral Bhayani, on voit Disha vêtue d’une robe longue et pratiquant ses mouvements avec un professeur de danse, tout comme Rahul. Les deux sont également vus danser ensemble pour une séquence dans laquelle ils ont l’air tout à fait adorables.

Découvrez la vidéo virale:

Le 6 juillet, la chanteuse s’était rendue sur Twitter et avait fait l’annonce sous la forme d’une invitation à un mariage. La date du mariage de Rahul et Disha a été fixée au 16 juillet 2021, laissant les fans excités.

Pour les inconnus, Rahul a avoué son amour à Disha dans l’émission de téléréalité Bigg Boss 14. Depuis lors, ils ont été ensemble à travers vents et marées.

Disha Parmar a fait ses débuts dans le feuilleton quotidien 2012 Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara. Elle a également figuré dans plusieurs publicités publicitaires. Elle a ensuite été vue dans l’émission télévisée Woh Apna Sa et a également reçu l’amour des téléspectateurs.