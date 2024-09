Rahul Vaidya, de Laughter Chefs, informe ses fans qu’il a 104 degrés de fièvre et révèle que la dengue a gâché sa célébration de Ganesh Chaturthi

Chefs du rire : Nia Sharma retrouve sa co-star d’Ek Hazaaron Mein Meri Behna, Krystle Dsouza

Le 6 septembre, Rahul Vaidya s’est tourné vers réseaux sociaux pour informer ses partisans qu’il avait été diagnostiqué avec dengue. Le musicienqui est connu pour sa voix mélodieuse et qui a participé à des séries comme Bigg Boss 14 et Khatron Ke Khiladi, a annoncé la nouvelle à ses fans sur Instagram en publiant un selfie. On attend encore plus d’informations sur son état de santé.Rahul est montré sur la première photo avec des lingettes froides sur la tête, luttant contre une température de 104°F. Puis il a publié un autre article intitulé « Dengue ! » La déclaration de Rahul Vaidya a choqué ses followers, d’autant plus qu’elle coïncide avec le jour propice de Ganesh Chaturthi. Le musicien semble avoir dû abandonner tous ses projets de vacances en raison de sa maladie.Ganesh Chaturthi est un événement important pour Rahul Vaidya, et lui, comme beaucoup d’autres, attendait avec impatience les célébrations. Il semble que son état l’ait obligé à rester loin de la joie des fêtes cette année. Cette coutume annuelle est célébrée pendant cinq jours chez lui.Pour les non-initiés, ce jour propice est particulièrement significatif pour lui car lui et sa femme Disha Parmar ont accueilli leur premier enfant, leur fille Navya, dans leur vie ce jour-là l’année dernière. Rahul a également déclaré l’année dernière que le jour propice de Ganesh Chaturthi, il avait ramené Lakshmi ji chez lui. Les nouveaux parents embrassent la parentalité et publient fréquemment des mises à jour sur leur expérience sur les réseaux sociaux.

Le diagnostic de Rahul Vaidya montre l’inquiétude croissante suscitée par les cas de dengue à Mumbai. Alors que la saison des moussons bat son plein, la ville connaît une augmentation des maladies transmises par les moustiques, notamment la dengue et le paludisme. Les fans du chanteur attendent avec impatience les développements en matière de santé.

Pendant ce temps, Rahul Vaidya joue actuellement dans le série télévisée Chefs du rire. Dans une étrange émission de comédie culinaire, il est le compagnon d’Aly Goni. Il a également récemment sorti un morceau intitulé Jisne Daru Nahi Pi.